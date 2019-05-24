Народный депутат Игорь Мосийчук принял решение покинуть Радикальную партию Олега Ляшко.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Хочу сообщить всем о своем выходе из рядов Радикальной партии Олега Ляшко. Это было нелегкое, хорошо взвешенное решение, которое я был вынужден принять. Серьезные идеологические разногласия влекли за собой конфликты с отдельными членами команды. Я не могу идти вопреки собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю", - написал Мосийчук.

Он поблагодарил Ляшко и других членов партии за сотрудничество и заявил, что "не имеет ни оснований, ни желания для любой вражды, или противостояния".

"Ни с кем не прощаюсь, и не собираюсь на отдых. Сейчас Украина как никогда нуждается в тех, кто готов бороться за ее будущее. Как это буду делать я, во многом зависит от состояния моего здоровья. В любом случае, не оставлю общественной и журналистской деятельности, и надеюсь, что Бог даст мне сил продолжить и политическую деятельность. Сейчас определяюсь, относительно дальнейших действий. Как только приму конкретное решение - сообщу общественности и СМИ", - добавил нардеп.

Ляшко в эфире телеканала NewsOne прокомментировал решение Мосийчука фразой "баба с воза - кобыле легче".

"Хочу вас проинформировать, что Игорь - действительно народный депутат Украины, но отныне он не будет представлять Радикальную партию... Сегодня утром у меня был разговор с Мосийчуком, и он заявил, что подает заявление о выходе из Радикальной партии. Я приветствую такое его решение. Баба с воза - кобыле легче", - сказал лидер Радикальной партии.