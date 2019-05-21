Пас Зеленского. Рада покажет

21 мая в Администрации теперь уже нового президента Владимира Зеленского в течение почти трёх часов прошли консультации с главами фракций и Верховной Рады относительно обещанного на инаугурации роспуска парламента . В команде Зеленского решили соблюдать нормы регламента, проведя такие переговоры перед обнародованием уже вечером во вторник Указа о досрочном приостановлении полномочий Рады VIII созыва. О том, что на самом деле происходило за закрытыми дверями на Банковой – читайте в репортаже LB.ua.

Фото: president.gov.ua

День открытых ворот

Еще вчера с обеих сторон Администрации президента, как с улицы Банковой, так и Институтской, демонстративно открыли массивные железные ворота для свободного прохода всех желающих мимо главного офиса президента и Дома с химерами.

Фото: Анна Стешенко

Ранее, при Петре Порошенко по обе стороны на подходах в АП были установлены специальные проходные «будки», как их называли в обиходе. Где внутри все проходили контроль через «железные рамки», а охрана проверяла документы и все содержимое сумок на наличие запрещённых предметов. Теперь же вход на площадь перед Администрацией с ухоженными клумбами из желтых тюльпанов и другой растительностью – абсолютно доступен для всех. К слову, киевляне и гости столицы уже второй день активно фотографируются на фоне помпезного здания АП и высочайших табличек.

Фото: укринформ

Непосредственно на входе в Администрацию журналистка LB.ua встретила мать убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Екатерину Дуняк, которая рассказала, что при Порошенко «ее не подпускали на пушечный выстрел». «А вчера ко мне подошли люди Зеленского и пообещали, что займутся делом моей дочери», – рассказывала убитая горем пожилая мать в чёрном.

Фото: Анна Стешенко Мать убитой правозащитницы Ирины Ноздровськой Катерина Дуняк

Ещё в 8-30 утра первым возле Администрации появился подавший в отставку министр обороны Степан Полторак. Он заверил, что будет выполнять свои обязанности до назначения новой креатуры президента (глава Минобороны – одна из квот главы государства, – А.С.).

«А так… Меня просто вызвал президент», – говорил он, заходя в здание.

Ближе к 10-00, когда и были анонсированы консультации с главами фракций и спикером Андреем Парубием на предмет роспуска Рады, на плацу на велосипеде появился глава Радикальной партии Олег Ляшко.

Фото: Михайло Марків

Кто-то в толпе прессы шутил, что это явный плагиат с киношного Голобородько. Впрочем, киевляне охотно фотографировались с велосипедом Ляшко на фоне таблички «Президент Украины» как своеобразным символом правления сериального героя.

На этом Ляшко не остановился. Он продолжил шоу уже в самой Администрации, где в 10-00 собрались руководители фракций. Показательно, что спикер Андрей Парубий и глава фракции БПП попали в АП через «чёрный вход», минуя прессу. А вот Вадим Новинский от «Оппоблока» и Максим Бурбак от «Народного фронта» пришли первыми, комментируя ожидания от предстоящей встречи. Так, в «НФ» ожидаемо разгон Рады назвали неконституционным. В «Оппоблоке» же напротив говорили о готовности к выборам как можно быстрее.

Глава «Самопомощи» Олег Березюк и вице-спикер Оксана Сыроид пешком шли в АП от Лютеранской. Последней в Администрацию в сопровождении охраны подоспела глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко, пообещавшая все комментарии уже по результатам консультаций.

Фото: Анна Стешенко

Ляшко же традиционно пытался вести прямую трансляцию переговоров с телефона. Для начала он активно расспрашивал глав фракций и спикера об ощущениях и переживаниях перед встречей с Зеленским, чем явно конфузил коллег-политиков.

После долгой и показушной перепалки с охраной АП, когда Ляшко пытался почти в кулачном бою с охраной попасть с телефоном в комнату переговоров, его все же остановили. Радикал сдал УГО-шинкам гаджет, как и требует протокол. Затем последовали почти три часа переговоров за закрытыми дверями.

Фото: Анна Стешенко

Выборы, так выборы

Томящихся на ступеньках АП журналистов резко взбодрила вице-спикер Ирина Геращенко, которая вышла первой.

«Большинство, которое было на консультациях, выразили общее мнение... Что для досрочных выборов нет конституционных основн. Но в силу политического решения нового президента, мы заявляем, что «БПП-Солидарность» готова к выборам», – начала она.

Фото: Анна Стешенко

По ее словам, помимо оснований для роспуска Рады, новый президент поднял вопрос о необходимости этого парламента внести изменения в действующее избирательное законодательство (не принять Избирательный кодекс во втором чтении и в целом, – А.С.), чтобы сами досрочные выборы состоялись по новым правилам: с отменой мажоритарной системы, понижением барьера с 5 до 3%.

Однако во фракции бывшего президента, как и подтвердили позже источники LB.ua, с принятием этих новаций будут серьёзные проблемы. Косвенно это подтвердила Геращенко, ссылаясь на главу ЦИК, которая также была на этой встрече.

«На консультациях также была глава ЦИК, которая подчеркнула, что согласно стандартам выборов ОБСЕ, за год до выборов не стоит менять избирательное законодательство... Будет внеочередное заседание парламента, где фракции будут определяться по этому поводу (изменению избирательного законодательства, – А.С.)», – утверждала вице-спикер.

Вторым кратко и сухо выступил глава фракции БПП Артур Герасимов, отметивший о сомнениях в конституционности Указа о роспуске. Но в то же время, подтвердивший о готовности партии Порошенко к любым выборам.

Следующим к прессе вышел явно недовольный глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак. «Вчера президент принял присягу как гарант Конституции... Сегодня в соответствии с Конституцией, нет ни одного основания для досрочных выборов. Это чисто политическое решение, чтобы воспользоваться рейтингом... Мы за кресла не держимся, но это участие в сомнительных выборах. Это позиция нашей фракции и ждём решения президента», – говорил он.

Фото: Анна Стешенко

Дальше эстафету продолжил Виталий Хомутынник от группы «Возрождение»:

«На консультациях у президента фактически было признано отсутствие коалиции уже два года. БПП посчитало, что у них всего 216 народных депутатов. Партия «Возрождение» с пониманием отнесётся к решению президента о роспуске Рады».

Фото: Анна Стешенко

Впрочем, как стало позже известно от источников LB.ua от руководства Рады, которое было на встрече с Зеленским, именно Хомутынник требовал перехода к пропорциональной системе выборов, но в редакции Андрея Портнова. «Что по сути на практике означает скрытую и чистую мажоритарную систему», – рассказывал наш собеседник после консультаций.

«В команде Зеленского прямо на встрече дали понять, что будут влиять на группу Хомутынника через конечного бенефициара (Игоря Коломойского, – А.С.), чтобы убедить их голосовать за те изменения, которые нужны Администрации Зеленского», – продолжил источник.

Примечательно, что Хомутынник первым сообщил, что в ходе дискуссии относительно изменения избирательного законодательства помимо понижения барьера и отмены мажоритарки, обсуждалась третья норма – об императивном мандате (что автоматически при попытке выхода депутата из фракции после выборов, по которой избрался в Раду, влечёт потерю им мандата, – А.С.).

Это же подтвердил глава «Самопомощи» Олег Березюк, напомнивший, что «тушки нужны всем силам, поэтому эта норма вызвала наибольшее обсуждение и вопросы».

Фото: Анна Стешенко

Собеседники LB.ua, присутствовавшие на встрече с Зеленским, рассказали, что автором этой правки выступила лично Юлия Тимошенко. «Ну, это в ее стиле. Партийная дисциплина и даже жесткий поводок для нерадивых депутатов – это ее давняя идея. Но по впечатлениям, тушки будут нужны даже Зеленскому. Поэтому это предложение как изменение в избирательное законодательство в итоге наименее вероятно», – добавил инсайдер LB.ua.

Сама Юлия Владимировна дольше всех своих коллег комментировала для прессы итоги встречи. Она обосновала роспуск не только на основании статьи об отсутствии коалиции, как и был обнародован Указ Зеленского ближе к вечеру вторника. Но и показывая Указ времён Ющенко от 2007 год, упоминая статьи о президенте как гаранте Конституции, который имеет право защитить права и свободы народа, которые были попраны последние годы. А значит, имеет полное право распустить нерадивую Раду.

Фото: Анна Стешенко

«Мы также предложили президенту, чтобы на внеочередном заседании парламента (Оно уже назначено на 22 мая: на 12-00, – А.С.) были проголосованы все его кадровые преложения по назначениям силового блока: его Генпрокурора, Главы СБУ, министра обороны, а также министра иностранных дел. Также на внеочередном заседании президент может поднять вопрос о смене Главы Нацбанка», – продолжала она.

Фото: president.gov.ua

Два источника LB.ua из противоположных политических лагерей, участвовавшие в консультациях, отметили, что со стороны команды Зеленского не звучало ни одного предложения по кадровым назначениям.

«На повестке был только один вопрос – по выборам. По понижению барьера до 3%, что, в принципе, устраивает всех. Даже явных аутсайдеров при нынешних 5%, тот же «Народный фронт». С отменой мажоритарки намного сложнее. Такие «аксакалы-мажоритарщики» в БПП как Сергей Березенко, Игорь Кононенко и другие одиозные нардепы, засевавшие свои округа, будут точно против. Но на этот раз, как не удивительно, «золотая акция» для результативного голосования и отмену мажоритарки будет у «Народного фронта». У лояльной части партии к Порошенко есть уверенность попадания в партионный список БПП, поэтому часть «НФ» точно даст голоса «за». Также «ударовцы» из фракции Порошенко поддержат решение о новых избирательных правилах. Что касается мелких фракций, начиная с РПЛ, «Батькивщины», «Самопомич» и «Оппоблока», то у них есть готовность отменить мажоритарную систему», – утверждает один из участников встречи.

В то же время, по информации нашего осведомителя из другой фракции, вечером, когда уже был обнародован Указ о роспуске и назначено внеочередное заседание, все фракции в срочном порядке собрались на закрытые заседания.

Фото: president.gov.ua

«Не факт, что в итоге завтра мы поменяем правила избирательной игры. Есть мнения «за» понижение барьера для того, чтобы в новую Раду зашли как минимум восемь партий. Но нет полной готовности по отмене мажоритарки. Хотя переход к пропорциональной системе – это беспроигрышный плюс для «партийных боссов», которые через привычную для них «кассу» будут формировать списки будущих депутатов. Поэтому окончательно все будет решаться непосредственно под куполом», – прогнозирует парламентарий.