Замглавы Администрации Зеленского стал сценарист "Сватов"

Юрий Костюк был сценаристом сериалов и фильмов "Студии Квартал-95".

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Администрации Юрия Костюка.

Об этом говорится в указе Президента №307 от 21 мая.

"Назначить Костюка Юрия Юрьевича заместителем главы Администрации Президента Украины", - говорится в документе.

Юрий Костюк был сценаристом сериалов и фильмов "Студии Квартал-95".

Участвовал в написании сценариев к фильмам "8 первых свиданий" (2012), "Любовь в большом городе 3" (2013), сериалам "Сваты 5" (2011), "Байки Митяя" (2012).

Сценарист сериала "Слуга народа" (2015-2019).

Как сообщалось, первым заместителем главы АП назначен продюсер "Студии Квартал-95" Сергей Трофимов, заместителями - Елена Зеркаль, Руслан Рябошапка и Кирилл Тимошенко.

Главой АП стал Андрей Богдан.