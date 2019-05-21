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Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака

Оба указа опубликованы на сайте президента.

Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Участник боев за Иловайск Хомчак возглавил Генштаб ВСУ
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака.

Об этом говорится в его указе №302/2019 от 21 мая.

"Назначить Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Другим своим указом (№301/2019) Зеленский уволил с этой должности Виктора Муженко.

Хомчак - первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины с 2016 года, генерал-лейтенант, командир оперативного командования "Юг". Хомчак - участник боевых действий на Донбассе.

Напомним, генерал-лейтенант Хомчак командовал операцией в Иловайске. Комиссия Рады установила, что приказ о выходе украинских военных из Иловайска дал именно он.

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