Джулиани обсудил ситуацию в Украине на закрытой встрече с раввином Киева Асманом

Во вторник, 21 мая, состоялась встреча Рудольфа Джулиани - личного адвоката президента США Дональда Трампа, с главным раввином Киева и Украины Моше Асманом. Встреча прошла в Центральной синагоге Парижа в рамках европейского турне Джулиани. Он пригласил киевского раввина, "чтобы компенсировать свой отмененный визит в столицу Украины".

Об этом порталу LB.ua рассказал израильский журналист Шимон Бриман.

По его словам, раввин Асман вручил Джулиани символический ключ от Анатевки - городка для беженцев с Востока Украины, построенного в Киево-Святошинском районе при поддержке еврейской общины. Джулиани принял подарок и сказал, что обязательно покажет этот ключ Трампу.

После вручения ключа Моше Асман и приближенный к президенту США адвокат более получаса обсуждали тет-а-тет ситуацию в Украине после избрания нового президента Владимира Зеленского. По окончанию встречи Джулиани пообещал всё-таки посетить Украину.

Ранее Асман сообщал, что экс-мэру Нью-Йорка Рудольфу Джулиани присвоили звание почётного мэра Анатевки.

Два года назад портал LB.ua сообщал, что британские политики и представители разведсообщества Великобритании использовали визит Моше Асмана в Лондон для получения независимой экспертной оценки о ситуации в Украине.

Напомним, ранее президент Зеленский попросил раввинов посодействовать диалогу с жителями ОРДЛО и аннексированного Россией Крыма.

Личный адвокат Трампа Джулиани планировал визит в Украину для встречи с избранным президентом Зеленским. Он рассчитывал, что визит в Киев даст новую информацию о работе сына Джо Байдена в украинской газовой компании Burisma Holdings. Однако, на следующий день после анонсированного визита Джулиани отменил поездку.

Байден назвал поездку Джулиани в Украину "неприемлемой"и заявил, что таким образом Трамп ищет компромат для будущих выборов.