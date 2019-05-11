Адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за окружения Зеленского

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о том, что не поедет в Украину, как было объявлено им ранее. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

Джулиани пояснил, что в Киеве он встретит "группу людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях — врагами Соединенных Штатов, а в одном случае — осужденным человеком, который был уличен в том, что помогал демократам в расследовании 2016 года".

По его словам, информацию об окружении Владимира Зеленского он получил от двух надежных источников, которые сказали ему, что среди окружения Зеленского есть люди, которые напрямую вовлечены в действия демократов.

Джулиани утверждает, что его решения не имеют отношения к предстоящим в 2020 году президентским выборам в США.

Тем временем The New York Times пишет, что причина отмены поездки Джулиани в Киев может быть связана с тем, что он не получил подтверждения о возможности личной встречи со стороны новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Также отмена визита, по информации издания, может быть связана с резкими обвинениями демократов в том, что адвокат ищет иностранной поддержки перед грядущими выборами президента США.

Напомним, после победы Зеленского на выборах президента Украины Трамп поздравил его с избранием на этот пост и заверил в дальнейшей поддержке Украины.

Также сообщалось, что на инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня.