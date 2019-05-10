​Адвокат Трампа посетит Киев для встречи с Зеленским, - New York Times

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани планирует в ближайшие дни посетить Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, которые, как он полагает, будут выгодны американскому лидеру.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на интервью Джулиани газете New York Times.

"Мы не вмешиваемся в выборы, мы вмешиваемся в расследование, на что мы имеем право", - сказал Джулиани.

По информации издания, адвокат намерен в Киеве встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа. Первое касается расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США. Второе - о связях сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера с украинской газовой компанией.

"Ничего незаконного в этом нет. Кто-то может счесть это неподобающим. И это не внешняя политика - я прошу их провести расследование, которое они уже ведут и которое другие люди советуют им прекратить. А я намерен дать им основания не прекращать его, потому что эта информация будет очень полезна моему клиенту и может оказаться полезна нашему правительству", - подчеркнул Джулиани.

Он также пообещал рассказать Зеленскому, что знает "о людях, которые его окружают", а также о том, "как важно провести полноценное и справедливое расследование". По словам адвоката, Трамп "полностью поддерживает усилия Зеленского в Украине".

Известно ли самому Трампу о запланированной встрече с украинским президентом, Джулиани не сказал. "По сути, он знает, чем я занимаюсь, будучи его адвокатом", - отметил он.

Напомним, после победы Зеленского на выборах президента Украины Трамп поздравил его с избранием на этот пост и заверил в дальнейшей поддержке Украины