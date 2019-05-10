Порошенко ​призвал Меркель поддержать ужесточение санкций против РФ в ответ на "паспортные указы" Путина

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против России в связи с решением Москвы об выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию на Донбассе в свете последних провокационных шагов России. "Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы в ответ на так называемые паспортные указы", - говорится в сообщеини.

Также в контексте рассмотрения Международным морским трибуналом вопроса освобождения 24 украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе, собеседники уделили особое внимание вопросу дальнейшего усиления давления на Москву для освобождения всех украинских заложников.

Порошенко поблагодарил Меркель за особое внимание к ситуации в Украине, прежде всего - в вопросе восстановления ее территориальной целостности. Президент подчеркнул, что за последние пять лет украинско-немецкое партнерство "достигло стратегического уровня". Он отметил всестороннюю поддержку Украины со стороны правительства Германии и лично Меркель, включая проведение реформ, децентрализации, усиления институтов правового государства, а также поддержку Украины на евроинтеграционном пути.

Меркель, в свою очередь, отметила честность и состязательность избирательного процесса в Украине, а также личную роль Порошенко в проведении демократических выборов и реализации реформ.

Канцлер выразила надежду, что новое руководство Украины будет придерживаться принципа преемственности внешней политики, прежде всего в отношении ЕС и развитии украинско-немецкого стратегического партнерства. Она также заверила, что Украина останется в центре внимания политики ЕС и Германии.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ОРДЛО получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Им не нужно сдавать обязательные экзамены и жить в России более пяти лет. Обращение за паспортом будет рассматриваться в течение всего трех месяцев.

27 апреля Путин заявил, что этот упрощенный порядок может быть расширен на всех украинцев.

Кабмин Украины инициировал введение персональных санкций против граждан РФ, причастных к организации незаконной выдачи паспортов украинцам на оккупированных территориях. Кроме того, жители ОРДЛО, получившие российские паспорта, не смогут получать пенсии и другие соцвыплаты в Украине.

Украина также официально попросила международное сообщество отреагировать на российские паспорта в ОРДЛО. МИД просит страны ЕС, НАТО, "Большой семерки" не признавать эти паспорта.