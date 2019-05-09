“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”

“В Советском Союзе 9 мая - День победы”
В девять часов утра возле метро Арсенальная начинают собираться первые участники акции. Сразу у выхода продают гвоздики и символические маки. Правоохранителей уже сотни. Полицейские и в метро, и снаружи. Несколько из них охраняют пенсионерку Людмилу Ивановну. Она пока единственная держит плакат с тремя выцветшими портретами, поэтому ее тут как тут окружают журналисты. Под верхним портретом написано - Юзеф Корчинский. По словам Людмилы Ивановны, это брат ее дедушки, участвовавший в войне. Женщина говорит, что половину ее рода репрессировали из-за польских корней.
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Я хочу, чтоб этих людей помнили. Сейчас то, что делят людей, - это страшная ошибка. Я против.
Она заканчивает рассказ и начинает сначала, потому что журналисты все подходят и подходят.
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Бл#дь, - не выдерживает один из полицейских, когда журналисты снова просят пенсионерку начать сначала.
Из метро выходят три женщины с пилотками на головах. Блондинка еще и с красной ленточкой на куртке. К ней подходит представитель “Муниципальной варты” с замечанием. К слову, все представители “варты”, большинство которой составляют члены праворадикальной организации “С14”, были с символами мака на груди.
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Это законом не запрещено, - смеясь отвечает женщина, представившаяся Еленой, и уходит к очереди в туалет. Женщина держит портрет с подписью Иван Жмурко. По ее словам, это воевавший дедушка мужа.
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То есть у меня красный пакет - это “радянський сымвол”? Я просто еще хотела красную помаду, но для такого праздника подумала, что будет немножко вульгарно, - отвечает Елена на вопросы журналистов. - Я считаю, мы обязаны пройти с портретами наших предков. Мы учим своих детей и внуков, что 9 мая - великий праздник, 22 июня - это День скорби. 8 мая - это просто как 8 мая. Это в Европе закончилось, а в Советском Союзе 9 мая - День победы.
“Мы одна нация с россиянами”
Перед выходом к улице Лаврской установлены ограждения и металлоискатели. Полицейские проверяют содержимое сумок. В начале улицы собирается колонна (Елена Бережная объявляла начало сбора в 9:30), оркестр репетирует военные песни. Под них танцует какая-то городская сумасшедшая.
Вдоль улицы стоят мужчины спортивного телосложения. Большинство с сине-желтыми ленточками на груди, некоторые еще и с гвоздиками в руках или зонтиками. Когда подъедут политики, они сосредоточатся на их охране.
Среди первых участников и участниц - пенсионерка Антонина Сапига. Она держит в руках портрет своего дяди Петра Бенюка, который, по ее словам, молодым погиб в 1945 году. Рассказывает, что каждый год 9 мая вспоминает своих погибших родственников.
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Шестеро членов нашей семьи пошли на войну, вернулся лишь один инвалидом.
Когда я спрашиваю о том, как часто Сапига принимает участие в акции “Бессмертный полк”, в разговор встревает рядом стоящая женщина средних лет. Она представляется киевлянкой Маргаритой Бобровой.
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Это не акция, мы сами пришли, - парирует Боброва. В руках у нее гвоздики, ландыши и две таблички - одна на русском, другая на украинском. Говорит, что это ее воевавшие дедушки Карабит Григорий и Самийленко Петр. - У меня генетическое ощущение ужасов той войны. Когда люди плясали-танцевали, а уже строили концентрационные лагеря.
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Что значит генетический страх? - уточняю.
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Я не могу смотреть фильмы о концентрационных лагерях. Если это хотят повторить, поделить нацию, что вот эта хорошая, а та плохая, - это преступление против человечества.
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То есть вы считаете, что Россия ничего плохого не сделала?
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Я считаю, что мы своими действиями и наше правительство, когда начало делить людей на своих и не своих, привело к этой войне.
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Во время Майдана?
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Да. Крым мы потеряли почему? Потому что они сказали, что нет русского языка, есть только украинский. Я родилась в Советском Союзе. И потом - язык нам что, даст хлеба? У националистов, кроме ненависти к России, нет ничего. Они не умеют ни строить, ни созидать - они только умеют ненавидеть русские песни, русские фильмы, русскую жизнь. Власти приходят и уходят, а народ должен ценить то, что было. Я считаю, что мы одна нация.
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С россиянами?
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Конечно.
“Принимали нас в Москве хорошо”
В 9:45 колонна начинает потихоньку двигаться. Проходит несколько метров и останавливается. Основное движение по улице Лаврской до монумента Вечной славы запланировано на 11:00. До тех пор колонна будет немного смещаться вперед, чтобы смогли поместиться прибывающие участники. Руководит движением представитель Киевской городской организации ветеранов с мегафоном.
Впереди колонны стоят пожилые люди в военной форме и с медалями. Среди них Михаил Семенович Зайцев. Рассказывает, что в 1942 году ему исполнилось 18 лет, и его отправили на фронт под Ленинград связистом первой танковой армии.
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Сколько я похоронил товарищей, сибиряков по 18 лет! Аж слезы наворачиваются. Как вспомню, сколько голода, сколько холода перенесено!
По словам Зайцева, его внук сейчас воюет на Донбассе. Михаил Семенович говорит, что он против войны, ведь “можно договориться”.
Рядом с Зайцевым стоит глава комитета детей войны и ветеранов труда в Деснянском районе Нина Кузнецова. На пиджаке у нее и медали, и ленточка украинского флага, и мак. Кузнецова рассказывает, что родилась во время Второй мировой, а отец Андрей Кузнецов погиб на фронте. Спрашиваю, считает ли она акцию пророссийской.
-
Я только вчера оттуда приехала, нас приглашали ветераны войны. Очень хорошо к нам относятся. Мы одна семья, у нас одна вера - христианская, одна культура. Они все с нами, а мы все с ними.
-
Что вы там делали?
-
Мы возлагали цветы к памятнику, сажали деревья. Поминали наших павших отцов, - Нина Андреевна на этом моменте плачет. - Принимали нас хорошо. Просили даже остаться на девятое, но мы сказали: “Нет. Поедем в свой Киев на девятое”.
-
Что они думают по поводу войны на Донбассе?
-
Они говорят, что это несправедливо.
-
Они считают Россию в этом виноватой?
-
Да, но не саму Россию, а руководство.
Их объединил полк
К 10:00 подтягиваются политики. Первыми приходят лидер партии “Наши” Евгений Мураев, глава фракции “Оппозиционного блока” Вадим Новинский. Пробираюсь к Мураеву сквозь оцепление охранников, не обращая внимания на слова одного из них (“Это мы еще посмотрим, захочет ли он с вами говорить”). Мураев действительно не очень дружелюбен и не скрывает своей нелюбви к журналистам, не восхваляющих “Бессмертный полк”.
-
Евгений, чей портрет вы держите в руках? - обращаюсь к Мураеву.
-
А вы кто?
-
Журналистка LB.ua.
-
О, еще один “1+1”. Это мой дед по линии матери.
-
Что значит еще один “1+1”? - на всякий случай переспрашиваю.
-
У вас одинаковый подход к вопросам, который я не разделяю. А чей портрет я должен был держать по логике заданного вопроса? Для меня важна историческая память, справедливость и великий День победы. Я не согласен с тем, что из народа-победителя делают вечных роптателей, скорбителей, чтобы угодить европейцам. И делают это с помощью средств информации, в которых вы работаете. Вы дискредитируете то, что свято для людей, которые еще живы.
Пытается разрядить обстановку рядом стоящая 93-летняя Эмилия Ивановна Иванченко. Она рассказывает, что во время войны была “обыкновенной санитаркой”, на фронте познакомилась с будущим супругом Федором Наумовичем Иванченко. Его портрет держит в руке.
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Я ему написала в войну: “И чтобы не случилось с тобою в строю, тебя вспоминая покой сохраню”.
Когда мы разговариваем с Эмилией Ивановной, в колонне начинают толкаться. В толпе передают - приехал Юрий Бойко. Охранники пытаются впихнуть его в колонну.
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Пане Бойко, некрасиво, - кто-то выкрикивает в его сторону, ведь охранники толкают стоящих впереди колонны стариков.
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То, о чем мы говорили, - говорит Мураев Новинскому. Еще недавно все они были членами “Оппозиционного блока”, но Бойко решил примкнуть к Виктору Медведчуку. Теперь Бойко, Мураев и Новинский - политические оппоненты, не скрывающие неприязни. 9 мая их объединил “Бессмертный полк”.
Пользуясь моментом переполоха, подхожу к Новинскому.
-
Акция говорит, что мы помним своих дедов, которые добыли нам победу, и вот сейчас с их фотографиями мы идем по улицам Киева
-
Вы же знаете, что похожая акция сегодня проходит в Москве.
-
Какая разница? Мы все вместе воевали в той страшной войне. Советский народ воевал, большое количество украинцев погибло. У нас День победы, и должны помнить, что мы потомки победителей.
“Причем здесь Москва?”
-
Надо словить деда с микрофоном, - обращается к охранникам мужчина в черной куртке и джинсах. Представитель киевской организации ветеранов как раз идет в его сторону. - Давайте начинать. У Юрия Анатольевича (видимо, у Бойко, - LB.ua) дальше планы.
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Нет. Начало в 11:00. Мне не нужны проблемы от “Интера”. Если хотите, можете взять нескольких людей и пойти с ними, - безапелляционно говорит представитель организации ветеранов и уходит руководить колонной.
Юрий Бойко в это время дает комментарий “Интеру”. За ним во втором ряду стоят нардеп Нестор Шуфрич и бывший главный коммунист Украины Петр Симоненко. После того, как Бойко заканчивает общаться с представителями канала, пробираюсь к нему сквозь охранников.
-
Люди пришли с портретами погибших родственников. Причем здесь Москва и мы? - отвечает Бойко на вопрос о пророссийскости акции.
-
Москва активно поддерживает “Бессмертный полк”, - я не сдаюсь.
-
Ну хорошо, вы видите, сколько у нас людей пришло, Это что, все агенты Москвы? - на этом месте Бойко смеется. - Это все люди, которые хотят показать, что они против того, чтобы была переписана история. И это не влияние извне.
Спрашиваю об отношениях с Новинским и Мураевым, почему Бойко принимает участие в одной с ними акции.
-
Я пришел сюда сам, по велению сердца. Это для меня не политическая акция. Общаюсь (с Новинским и Мураевым, - LB.ua). Вот они в одной колонне стоят.
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Но вы же не вместе стоите.
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Что я, уйду от ветеранов? Меня товарищ полковник схватил в плен и не отпускает. Тут три полковника, а девчата как на подбор, - Бойко показывает на участников акции в первом ряду и переводит разговор в шутку, явно не желая обсуждать отношения с бывшими соратниками, а ныне конкурентами.
К Бойко сзади прорывается женщина. Она настойчиво просит сфотографировать ее с политиком, за которого голосовала.
Рядом стоящие “полковники” (как говорит Бойко) не ветераны Второй мировой войны, Мужчины рассказывают, что их родственники погибли на войне. Один из них - Григорий Гамагин - сожалеет о развале Советского Союза, жалуется на украинское правительство, которое винит в развязывании войны.
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Этого националистического мнения не надо. Нет наций. Союз был. Сколько наций, а жили нормально. Ни одна республика не возникала, все хорошо было.
В это время представитель организации ветеранов объявляет о начале движения. На часах ровно 11:00.
“Это не Путин делает войну, это Бандера делает войну”
Впереди колонны двое парней несут плакат “Никто не забыт, ничто не забыто”. В первом ряду идут политики и пенсионеры в военной форме с медалями. Когда колонна начинает движение, мужчина с тротуара выкрикивает:
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Бойко, в Горловке давно был? (Юрий Бойко родился в Горловке Донецкой области, сейчас город оккупирован, - LB.ua).
Когда колонна доходит до отеля “Салют”, то с соседней улицы Омельяновича-Павленко доносятся крики. Там происходит контракция-пародия “Бессмертный Грут”. Ее организовала партия “Демократична сокира”, чтобы высмеять “Бессмертный полк”.
Участники акции кричат “Слава Украине - Героям слава” и шутливые отсылки к популярным фильмам, как-то “Мстители с народом”, “Валар Моргулис - Валар дахарис”, “Свободу Винтерфелу”, “Север наступает”. Полиция не пускает представителей “Демократической сокиры” к шествию на улице Лаврской, “чтобы не было непредсказуемых последствий” (так пояснил глава столичной полиции Андрей Крищенко).
В 11:25 колонна подходит к парку Вечной славы, где участники акции оставляют цветы. После политики быстро направляются к выходу из парка. Мураева окружают его фанаты, расспрашивая о ситуации в стране, Владимире Зеленском и России.
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Я за дружбу с Россией, но не хочу, чтоб мы стали Южным федеральным округом.
Пока Мураев в оцеплении мужчин спортивного телосложения общается с потенциальными избирателями, в стороне от него возникает спор.
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Вы провоцируете население своими фашистскими действиями, - говорит мужчина с заметным закарпатским говором.
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Я Новинского назвал “путинским холуем”, потому что он поддерживает войну против Украины, - отвечает ему молодой парень, снимающий диалог на телефон.
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Это не Путин делает войну, это Бандера делает войну! - вмешивается в разговор пенсионерка в ярко красном пальто. - Путин молодец! Путина сюда надо, и будет порядок, мир будет.
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Кого имеете ввиду под “Бандерой”? - обращаюсь к пенсионерке.
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Бандера все начал, делали войну “свободовцы” и вот эти фашисты - Яценюк, Тягнибок, Турчинов - и вот этот предыдущий президент-бандит. Как его?
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Янукович? - пытаюсь подсказать.
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Нет! Янукович вот такой! - поднимает она большой палец вверх.
Пенсионерку уводит молодая женщина, призывая ее не принимать участие в “провокациях”.
Когда политики уже разошлись, к памятнику продолжали идти толпы людей. Они несли красные гвоздики, разноцветные тюльпаны, ландыши. В парке группа пенсионеров поет под гармошку “Дружба начинается с улыбки”.