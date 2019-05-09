“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”

LB.ua посетил организованную “бело-голубыми” политиками акцию и расспросил ее участников, зачем они устраивают в центре Киева шествие, аналогичный проходящему в Москве.

Как сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко , в целом акция прошла спокойно, хотя троих человек доставили в райотделения за использование запрещенной символики. Среди них - бывший член Партии регионов Елена Бережная, заявленная среди организаторов акции.

Акцию “Бессмертный полк” активно поддерживает Кремль и лично президент России Владимир Путин , который традиционно возглавляет шествие с портретами участников Второй мировой войны. В этом году организаторы акции в Украине изменили название на “Никто не забыт, ничто не забыто”, видимо пытаясь откреститься от связей с Кремлем.

Чуть более масштабным было шествие так называемого “Бессмертного полка”, организованное бывшими членами Партии регионов . Полиции насчитала 3 тысячи участников акции.

Сторонники советской традиции Дня победы традиционно предпочитают 9 мая. В столице в этот день прошло сразу несколько акций. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко возглавил шествие “Украинский бессмертный полк” на Софийской площади. По оценкам полиции, в акции приняли участие около 1200 человек, все обошлось без происшествий.

Официальные мероприятия, приуроченные к окончанию Второй мировой войны , прошли при участии главных лиц государства 8 мая. С 2014 года Украина отмечает День памяти и примирения вместе с Европой.

“В Советском Союзе 9 мая - День победы”

В девять часов утра возле метро Арсенальная начинают собираться первые участники акции. Сразу у выхода продают гвоздики и символические маки. Правоохранителей уже сотни. Полицейские и в метро, и снаружи. Несколько из них охраняют пенсионерку Людмилу Ивановну. Она пока единственная держит плакат с тремя выцветшими портретами, поэтому ее тут как тут окружают журналисты. Под верхним портретом написано - Юзеф Корчинский. По словам Людмилы Ивановны, это брат ее дедушки, участвовавший в войне. Женщина говорит, что половину ее рода репрессировали из-за польских корней.

Я хочу, чтоб этих людей помнили. Сейчас то, что делят людей, - это страшная ошибка. Я против.

Она заканчивает рассказ и начинает сначала, потому что журналисты все подходят и подходят.

Бл#дь, - не выдерживает один из полицейских, когда журналисты снова просят пенсионерку начать сначала.

Фото: Макс Требухов

Из метро выходят три женщины с пилотками на головах. Блондинка еще и с красной ленточкой на куртке. К ней подходит представитель “Муниципальной варты” с замечанием. К слову, все представители “варты”, большинство которой составляют члены праворадикальной организации “С14”, были с символами мака на груди.

Это законом не запрещено, - смеясь отвечает женщина, представившаяся Еленой, и уходит к очереди в туалет. Женщина держит портрет с подписью Иван Жмурко. По ее словам, это воевавший дедушка мужа.

То есть у меня красный пакет - это “радянський сымвол”? Я просто еще хотела красную помаду, но для такого праздника подумала, что будет немножко вульгарно, - отвечает Елена на вопросы журналистов. - Я считаю, мы обязаны пройти с портретами наших предков. Мы учим своих детей и внуков, что 9 мая - великий праздник, 22 июня - это День скорби. 8 мая - это просто как 8 мая. Это в Европе закончилось, а в Советском Союзе 9 мая - День победы.

“Мы одна нация с россиянами”

Перед выходом к улице Лаврской установлены ограждения и металлоискатели. Полицейские проверяют содержимое сумок. В начале улицы собирается колонна (Елена Бережная объявляла начало сбора в 9:30), оркестр репетирует военные песни. Под них танцует какая-то городская сумасшедшая.

Фото: Макс Требухов

Вдоль улицы стоят мужчины спортивного телосложения. Большинство с сине-желтыми ленточками на груди, некоторые еще и с гвоздиками в руках или зонтиками. Когда подъедут политики, они сосредоточатся на их охране.

Среди первых участников и участниц - пенсионерка Антонина Сапига. Она держит в руках портрет своего дяди Петра Бенюка, который, по ее словам, молодым погиб в 1945 году. Рассказывает, что каждый год 9 мая вспоминает своих погибших родственников.

Шестеро членов нашей семьи пошли на войну, вернулся лишь один инвалидом.

Когда я спрашиваю о том, как часто Сапига принимает участие в акции “Бессмертный полк”, в разговор встревает рядом стоящая женщина средних лет. Она представляется киевлянкой Маргаритой Бобровой.

Это не акция, мы сами пришли, - парирует Боброва. В руках у нее гвоздики, ландыши и две таблички - одна на русском, другая на украинском. Говорит, что это ее воевавшие дедушки Карабит Григорий и Самийленко Петр. - У меня генетическое ощущение ужасов той войны. Когда люди плясали-танцевали, а уже строили концентрационные лагеря.

Что значит генетический страх? - уточняю. Фото: Макс Требухов

Я не могу смотреть фильмы о концентрационных лагерях. Если это хотят повторить, поделить нацию, что вот эта хорошая, а та плохая, - это преступление против человечества.

То есть вы считаете, что Россия ничего плохого не сделала?

Я считаю, что мы своими действиями и наше правительство, когда начало делить людей на своих и не своих, привело к этой войне.

Во время Майдана?

Да. Крым мы потеряли почему? Потому что они сказали, что нет русского языка, есть только украинский. Я родилась в Советском Союзе. И потом - язык нам что, даст хлеба? У националистов, кроме ненависти к России, нет ничего. Они не умеют ни строить, ни созидать - они только умеют ненавидеть русские песни, русские фильмы, русскую жизнь. Власти приходят и уходят, а народ должен ценить то, что было. Я считаю, что мы одна нация.

С россиянами?

Конечно. Фото: EPA/UPG

“Принимали нас в Москве хорошо”

В 9:45 колонна начинает потихоньку двигаться. Проходит несколько метров и останавливается. Основное движение по улице Лаврской до монумента Вечной славы запланировано на 11:00. До тех пор колонна будет немного смещаться вперед, чтобы смогли поместиться прибывающие участники. Руководит движением представитель Киевской городской организации ветеранов с мегафоном.

Впереди колонны стоят пожилые люди в военной форме и с медалями. Среди них Михаил Семенович Зайцев. Рассказывает, что в 1942 году ему исполнилось 18 лет, и его отправили на фронт под Ленинград связистом первой танковой армии.

Сколько я похоронил товарищей, сибиряков по 18 лет! Аж слезы наворачиваются. Как вспомню, сколько голода, сколько холода перенесено! Фото: Макс Левин

По словам Зайцева, его внук сейчас воюет на Донбассе. Михаил Семенович говорит, что он против войны, ведь “можно договориться”.

Рядом с Зайцевым стоит глава комитета детей войны и ветеранов труда в Деснянском районе Нина Кузнецова. На пиджаке у нее и медали, и ленточка украинского флага, и мак. Кузнецова рассказывает, что родилась во время Второй мировой, а отец Андрей Кузнецов погиб на фронте. Спрашиваю, считает ли она акцию пророссийской.

Я только вчера оттуда приехала, нас приглашали ветераны войны. Очень хорошо к нам относятся. Мы одна семья, у нас одна вера - христианская, одна культура. Они все с нами, а мы все с ними.

Что вы там делали? Фото: Макс Левин

Мы возлагали цветы к памятнику, сажали деревья. Поминали наших павших отцов, - Нина Андреевна на этом моменте плачет. - Принимали нас хорошо. Просили даже остаться на девятое, но мы сказали: “Нет. Поедем в свой Киев на девятое”.

Что они думают по поводу войны на Донбассе?

Они говорят, что это несправедливо.

Они считают Россию в этом виноватой?

Да, но не саму Россию, а руководство.

Их объединил полк

К 10:00 подтягиваются политики. Первыми приходят лидер партии “Наши” Евгений Мураев, глава фракции “Оппозиционного блока” Вадим Новинский. Пробираюсь к Мураеву сквозь оцепление охранников, не обращая внимания на слова одного из них (“Это мы еще посмотрим, захочет ли он с вами говорить”). Мураев действительно не очень дружелюбен и не скрывает своей нелюбви к журналистам, не восхваляющих “Бессмертный полк”.

Фото: Макс Левин

Евгений, чей портрет вы держите в руках? - обращаюсь к Мураеву.

А вы кто?

Журналистка LB.ua.

О, еще один “1+1”. Это мой дед по линии матери.

Что значит еще один “1+1”? - на всякий случай переспрашиваю. Фото: Макс Левин

У вас одинаковый подход к вопросам, который я не разделяю. А чей портрет я должен был держать по логике заданного вопроса? Для меня важна историческая память, справедливость и великий День победы. Я не согласен с тем, что из народа-победителя делают вечных роптателей, скорбителей, чтобы угодить европейцам. И делают это с помощью средств информации, в которых вы работаете. Вы дискредитируете то, что свято для людей, которые еще живы.

Пытается разрядить обстановку рядом стоящая 93-летняя Эмилия Ивановна Иванченко. Она рассказывает, что во время войны была “обыкновенной санитаркой”, на фронте познакомилась с будущим супругом Федором Наумовичем Иванченко. Его портрет держит в руке.

Я ему написала в войну: “И чтобы не случилось с тобою в строю, тебя вспоминая покой сохраню”.

Когда мы разговариваем с Эмилией Ивановной, в колонне начинают толкаться. В толпе передают - приехал Юрий Бойко. Охранники пытаются впихнуть его в колонну.

Пане Бойко, некрасиво, - кто-то выкрикивает в его сторону, ведь охранники толкают стоящих впереди колонны стариков.

То, о чем мы говорили, - говорит Мураев Новинскому. Еще недавно все они были членами “Оппозиционного блока”, но Бойко решил примкнуть к Виктору Медведчуку. Теперь Бойко, Мураев и Новинский - политические оппоненты, не скрывающие неприязни. 9 мая их объединил “Бессмертный полк”.

Фото: Макс Левин

Пользуясь моментом переполоха, подхожу к Новинскому.

Акция говорит, что мы помним своих дедов, которые добыли нам победу, и вот сейчас с их фотографиями мы идем по улицам Киева

Вы же знаете, что похожая акция сегодня проходит в Москве.

Какая разница? Мы все вместе воевали в той страшной войне. Советский народ воевал, большое количество украинцев погибло. У нас День победы, и должны помнить, что мы потомки победителей.

“Причем здесь Москва?”

Надо словить деда с микрофоном, - обращается к охранникам мужчина в черной куртке и джинсах. Представитель киевской организации ветеранов как раз идет в его сторону. - Давайте начинать. У Юрия Анатольевича (видимо, у Бойко, - LB.ua) дальше планы.

Нет. Начало в 11:00. Мне не нужны проблемы от “Интера”. Если хотите, можете взять нескольких людей и пойти с ними, - безапелляционно говорит представитель организации ветеранов и уходит руководить колонной.

Фото: Макс Левин

Юрий Бойко в это время дает комментарий “Интеру”. За ним во втором ряду стоят нардеп Нестор Шуфрич и бывший главный коммунист Украины Петр Симоненко. После того, как Бойко заканчивает общаться с представителями канала, пробираюсь к нему сквозь охранников.

Люди пришли с портретами погибших родственников. Причем здесь Москва и мы? - отвечает Бойко на вопрос о пророссийскости акции.

Москва активно поддерживает “Бессмертный полк”, - я не сдаюсь.

Ну хорошо, вы видите, сколько у нас людей пришло, Это что, все агенты Москвы? - на этом месте Бойко смеется. - Это все люди, которые хотят показать, что они против того, чтобы была переписана история. И это не влияние извне.

Спрашиваю об отношениях с Новинским и Мураевым, почему Бойко принимает участие в одной с ними акции.

Я пришел сюда сам, по велению сердца. Это для меня не политическая акция. Общаюсь (с Новинским и Мураевым, - LB.ua). Вот они в одной колонне стоят.

Но вы же не вместе стоите.

Что я, уйду от ветеранов? Меня товарищ полковник схватил в плен и не отпускает. Тут три полковника, а девчата как на подбор, - Бойко показывает на участников акции в первом ряду и переводит разговор в шутку, явно не желая обсуждать отношения с бывшими соратниками, а ныне конкурентами.

К Бойко сзади прорывается женщина. Она настойчиво просит сфотографировать ее с политиком, за которого голосовала.

Фото: Макс Левин

Рядом стоящие “полковники” (как говорит Бойко) не ветераны Второй мировой войны, Мужчины рассказывают, что их родственники погибли на войне. Один из них - Григорий Гамагин - сожалеет о развале Советского Союза, жалуется на украинское правительство, которое винит в развязывании войны.

Этого националистического мнения не надо. Нет наций. Союз был. Сколько наций, а жили нормально. Ни одна республика не возникала, все хорошо было.

В это время представитель организации ветеранов объявляет о начале движения. На часах ровно 11:00.

“Это не Путин делает войну, это Бандера делает войну”

Впереди колонны двое парней несут плакат “Никто не забыт, ничто не забыто”. В первом ряду идут политики и пенсионеры в военной форме с медалями. Когда колонна начинает движение, мужчина с тротуара выкрикивает:

Бойко, в Горловке давно был? (Юрий Бойко родился в Горловке Донецкой области, сейчас город оккупирован, - LB.ua).

Фото: Макс Требухов

Когда колонна доходит до отеля “Салют”, то с соседней улицы Омельяновича-Павленко доносятся крики. Там происходит контракция-пародия “Бессмертный Грут”. Ее организовала партия “Демократична сокира”, чтобы высмеять “Бессмертный полк”.

Фото: Макс Левин

Участники акции кричат “Слава Украине - Героям слава” и шутливые отсылки к популярным фильмам, как-то “Мстители с народом”, “Валар Моргулис - Валар дахарис”, “Свободу Винтерфелу”, “Север наступает”. Полиция не пускает представителей “Демократической сокиры” к шествию на улице Лаврской, “чтобы не было непредсказуемых последствий” (так пояснил глава столичной полиции Андрей Крищенко).

В 11:25 колонна подходит к парку Вечной славы, где участники акции оставляют цветы. После политики быстро направляются к выходу из парка. Мураева окружают его фанаты, расспрашивая о ситуации в стране, Владимире Зеленском и России.

Я за дружбу с Россией, но не хочу, чтоб мы стали Южным федеральным округом.

Фото: Макс Требухов

Пока Мураев в оцеплении мужчин спортивного телосложения общается с потенциальными избирателями, в стороне от него возникает спор.

Вы провоцируете население своими фашистскими действиями, - говорит мужчина с заметным закарпатским говором.

Я Новинского назвал “путинским холуем”, потому что он поддерживает войну против Украины, - отвечает ему молодой парень, снимающий диалог на телефон.

Это не Путин делает войну, это Бандера делает войну! - вмешивается в разговор пенсионерка в ярко красном пальто. - Путин молодец! Путина сюда надо, и будет порядок, мир будет.

Кого имеете ввиду под “Бандерой”? - обращаюсь к пенсионерке.

Бандера все начал, делали войну “свободовцы” и вот эти фашисты - Яценюк, Тягнибок, Турчинов - и вот этот предыдущий президент-бандит. Как его?

Янукович? - пытаюсь подсказать.

Нет! Янукович вот такой! - поднимает она большой палец вверх.

Пенсионерку уводит молодая женщина, призывая ее не принимать участие в “провокациях”.

Фото: EPA/UPG

Когда политики уже разошлись, к памятнику продолжали идти толпы людей. Они несли красные гвоздики, разноцветные тюльпаны, ландыши. В парке группа пенсионеров поет под гармошку “Дружба начинается с улыбки”.