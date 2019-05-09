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У метро "Арсенальная" собираются участники "Бессмертного полка", периметр оцеплен силовиками

Колонна стартует в 10:00.

У станции метро Арсенальная собираются участники акции "Бессмертный полк", посвященной окончанию Второй мировой войны.

Фото: РБК-Украина

На проезжей части формируется колонна. Участники с портретами своих родственников, которые принимали участие в военных действиях, либо погибших солдат, в 10:00 должны начать марш к обелиску Неизвестному солдату.

Как сообщает корреспондент LB.ua, в районе Арсенальной очень много полиции, пройти на территорию проведения марша можно только черед кордон силовиков. Периметр огражден сеткой.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

У выхода из метро дежурит "Муниципальная варта".

Фото: Александр Рудоманов

Она проверяет граждан на предмет запрещенной символики. РБК-Украина пишет, была задержана мать экс-нардепа от "Партии регионов" Елена Бережная за провокационную футболку в цветах георгиевской ленты. Еще одну женщину за шарф в похожих цветах отвели к полицейским для оформления административного протокола.

К участникам акции присоединились депутаты Вадим Новинский и Евгений Мураев.

Фото: Александр Рудоманов

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