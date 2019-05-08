Двое моряков судна "ЯМК-0041" вернулись в Украину

Украинские моряки судна "ЯМК-0041" Руслан Кондратюк и Андрей Морозов, которые больше полугода находились в плену РФ, получили статус потерпевших в уголовном производстве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.

После возвращения на материковую часть Украины с моряками провели "соответствующие следственные и процессуальные действия"

Следственный отдел Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам незаконного лишения свободы членов экипажа рыболовного судна "ЯМК-0041" по предварительному сговору группой лиц, с применением оружия и угрозой применения насилия, а также захват указанного морского судна представителями незаконно созданных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.

Напомним, 10 сентября 2018 года российские оккупанты задержали двух граждан Украины - рыбаков, пришвартовавшихся на моторной лодке у береговой линии озера Сиваш в районе села Стефановка Джанкойского района. Руслан Кондратюк и Андрей Морозов - жители села Стрелковое (Херсонская обл.). В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что рыбаки попали на территорию оккупированного Россией Крыма из-за проблем с двигателем лодки. Моряков освободили во вторник, 7 мая 2019 года.