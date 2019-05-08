Неучастие России в заседании трибунала ITLOS не повлияет на решение, - МИД

Неучастие России в заседании международного трибунала 10 мая по иску Украины относительно задержания украинских моряков и судов в акватории Керченского пролива не повлияет на процесс и на результаты рассмотрения дела. Об этом сегодня заявила спикер МИД Украины Катерина Зеленко на брифинге, сообщает корреспондент LB.ua.

"Тот факт, что Россия отказалась от участия в слушаниях не повлияет на легитимность процесса. В соответствии с Конвенцией по международному морскому праву, неучастие в деле не означает ни остановку процедуры, ни отказа ответчика от выполнения решения Трибунала", - сказала Зеленко.

По ее словам, подобная практика для России не новая – ранее РФ аналогично поступила по делу захвата судна Гринпис "Арктик Санрайс" под голландским флагом. Тогда Трибунал тоже вынес решение не в пользу России, и Москва была вынуждена вернуть судно и экипаж.

Напомним, российские пограничные войска обстреляли и захватили в плен три украинских суда в Черном море - бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", и 24 человека экипажа. Украинских моряков арестовал оккупационный суд Симферополя, после чего их вывезли в Москву. Россия не признает украинских моряков военнопленными и судит их за незаконное нарушение границы РФ.

10 мая в Гамбурге состоятся открытые устные слушания, Украина попросит трибунал обязать Россию немедленно освободить корабли и моряков. Решение трибунала ожидается через 2-3 недели после слушаний.