Савченко заявила, что готова возглавить Минобороны или МИД

Нардеп считает что может быть полезной для новоизбранного президента на этих должностях.

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что готова возглавить Министерство обороны Украины или Министерство иностранных дел при президенте Владимире Зеленском.

Об этом она сообщила в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, она может быть полезной новоизбранному президенту на этих должностях.

"Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", - заявила нардеп. При этом она подчеркнул, что лично с новоизбранным президентом она пока не общалась.

"У меня были разговоры с людьми Зеленского, но с ним самим я не общалась", - отметила Савченко.

Напомним, Савченко была избрана в Раду по списку партии "Батькивщина", будучи в заключении в России. В 2016 году она заявляла, что готова стать президентом Украины.

В марте 2018 года Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила правоохранительным органам разрешение на ее задержание и арест. С 23 марта Савченко находилась под стражей в Киевском СИЗО. Ей вменяют сговор с целью силового захвата власти, подготовку к силовому захвату власти, подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков, подготовку к теракту, содействие террористической организации "ДНР", незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).

В январе Савченко заявила, что СБУ не дает ей зарегистрироваться кандидатом в президенты. Нардеп утверждала, что к ней не допускали нотариуса.

15 апреля Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда после 13 месяцев в СИЗО. Суд не успел рассмотреть ходатайство по поводу продления им меры пресечения, поскольку адвокаты заявили большое количество ходатайств.

17 апреля Савченко зарегистрировала первый после освобождения законопроект.