Коломойский назвал советника Зеленского Данилюка "шавкой"

"Ходил он, что-то подгавкивал, болтал что ни попадя. Какой смысл со всякими шавками общаться?"

Олигарх Игорь Коломойский назвал советника Владимира Зеленского Александра Данилюка "шавкой".

Об этом Коломойский сказал в интервью Bihus.info, комментируя роль бывшего министра финансов в процессе национализации Приватбанка.

"Мы с Данилюком нигде не пересекались. Ходил он, что-то подгавкивал, болтал что ни попадя. Какой смысл со всякими шавками общаться? Я же понимаю, кто "дирижер хора". Там был Порошенко, Гонтарева, Рожкова. Он (Данилюк, - ред.) занимал конструктивную позицию в вопросе национализации (Приватбанка, - ред.) и понимал, что все прилетит к нему", - рассказал Игорь Коломойский.

Как сообщалось, в команде Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк отвечает за международную, финансовую, экономическую и банковской деятельность.