Главе "РИА Новости Украина" Вышинскому продлили арест на два месяца

Подольский районный суд Киева 7 мая продлил арест руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому до 22 июля.

Срок ареста Вышинского заканчивался 24 мая, а следующее заседание состоится в июне, так как один из членов судейской коллегии уходит в отпуск. Из-за этого председательствующая судья Елена Павленко поставила на рассмотрение вопрос о необходимости продления меры пресечения, передает Радио Свобода.

Прокурор Роман Мурачов подал ходатайство с просьбой оставить Вышинского под арестом еще на два месяца. Он обосновал необходимость такой меры тем, что подсудимый имеет российское гражданство и может бежать в Россию. Также, по мнению прокурора, существуют риски, что на свободе подсудимый уничтожит доказательства и может совершать давление на свидетелей. Обвинитель добавил, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, статьи, инкриминируемые Вышинскому, не предусматривают иной меры пресечения, кроме ареста.

Защита выступила против продления ареста и ходатайствовал о выходе Вышинского под домашний арест. Адвокат Игорь Маркин заявил, что прокурор никак аргументировал свою просьбу оставить Вышинского в СИЗО, и его ходатайство основывается только на предположениях.

Второй адвокат Андрей Доманский заявил, что, согласно практике Европейского суда по правам человека, Вышинского можно отпустить под домашний арест, несмотря на то, что ему инкриминируют особо тяжкие статьи.

Сам Вышинский поддержал ходатайство о переводе его под домашний арест. Он заявил, что в случае применения такой меры пресечения, СБУ сможет следить за его передвижениями, в связи с чем он физически не сможет убежать. Обосновывая свою позицию, Вышинский привел пример народного депутата Надежды Савченко и его соратника Владимира Рубана, которые, по его мнению, обвиняются в более тяжких преступлениях, но находятся на свободе.

Заслушав мнения сторон, председательствующая судья Павленко признала более убедительными аргументы прокурора и удовлетворила его ходатайство. Арест Вышинского был продлен еще на 60 суток.

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

С 17 мая 2018 года Вышинский находится под арестом. 10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено, суд по делу начался 4 апреля.