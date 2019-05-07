ГПУ вызывает директора НАБУ на допрос

Сытник вызывается как свидетель по факту возможного превышения им полномочий.

Генеральная прокуратура вызывает директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в пятницу, 10 мая, на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им полномочий.

Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, передает "Интерфакс-Украина".

"В пятницу на 10 часов вызывается на допрос в Генпрокуратуру", - сказал он.

Других подробностей Лысенко не сообщил.

В конце марта Государственное бюро расследований начало следственные действия в рамках уголовного производства о возможном вмешательстве Сытника в выборы президента США в 2016 году.

"Что касается возможного влияния руководителя НАБУ на выборы президента США. Уголовное производство по этому факту зарегистрировано сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины и зарегистрировано недавно. Мы только начинаем следственные действия в этом уголовном производстве", - сообщил тогда директор ГБР Роман Труба.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко в эфире программы "Право на власть" сообщил о поступившем заявлении от внефракционного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче Сытником в США т.н."черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он тогда отметил, что вскоре ГБР приступит к обработке этого дела.

22 марта в НАБУ опровергли заявление Луценко о возможном влиянии на выборы президента США, назвав его абсурдной попыткой дискредитировать Бюро.

В апреле Госбюро расследований начало расследование из-за заявления бывшего депутата, экс-председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергосеть" Дмитрия Крючкова о получении взятки Сытником.