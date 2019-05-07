Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
В Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты 40 метров, трое погибших (обновлено)
В Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты 40 метров, трое погибших (обновлено)
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
В Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов
В Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов
Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)
Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)
Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
ГлавнаяПолитика

ГПУ вызывает директора НАБУ на допрос

Сытник вызывается как свидетель по факту возможного превышения им полномочий.

ГПУ вызывает директора НАБУ на допрос
Артем Сытник
Фото: Анна Стешенко

Генеральная прокуратура вызывает директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в пятницу, 10 мая, на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им полномочий.

Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, передает "Интерфакс-Украина".

"В пятницу на 10 часов вызывается на допрос в Генпрокуратуру", - сказал он.

Других подробностей Лысенко не сообщил.

В конце марта Государственное бюро расследований начало следственные действия в рамках уголовного производства о возможном вмешательстве  Сытника в выборы президента США в 2016 году.

"Что касается возможного влияния руководителя НАБУ на выборы президента США. Уголовное производство по этому факту зарегистрировано сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины и зарегистрировано недавно. Мы только начинаем следственные действия в этом уголовном производстве", - сообщил тогда директор ГБР Роман Труба.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко в эфире программы "Право на власть" сообщил о поступившем заявлении от внефракционного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче Сытником в США т.н."черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он тогда отметил, что вскоре ГБР приступит к обработке этого дела.

22 марта в НАБУ опровергли заявление Луценко о возможном влиянии на выборы президента США, назвав его абсурдной попыткой дискредитировать Бюро.

В апреле Госбюро расследований начало расследование из-за заявления бывшего депутата, экс-председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергосеть" Дмитрия Крючкова о получении взятки Сытником.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также