Антикоррупционный суд намерен заработать в августе-сентябре

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) намерен начать работу в августе-сентябре этого года.
Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главы суда Олег Павлишин.
"Есть две ориентировочные даты - август и сентябрь", - подчеркнул он.
Павлишин отметил, что судьи Антикоррупционного суда до 8 мая намерены избрать председателя суда, а также его заместителя.
Напомним, 11 апреля 2019 года 38 из 39 судей Высшего антикоррупционного суда и его апелляционной палаты приняли присягу в Кловском дворце в Киеве.
На конкурс в Высший антикоррупционный суд подали документы 342 кандидатов. К экзаменам были допущены 270, из них успешно сдали экзамен 113 человек. 30 января ВККС начала этап личных собеседований по результатам исследования досье кандидатов.
Сегодня, 7 мая 2019 года состоялось первое собрание судей Антикоррупционного суда. На должность главы Высшего антикоррупционного суда претендуют три кандидата: Олег Павлишин, Елена Танасевич, Маркиян Галабала.
Соответственно, на должность замглавы ВАКС, по данным источников, претендует Виктор Маслов, а замглавы Апелляционной палаты - Евгений Крук.