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Антикоррупционный суд намерен заработать в августе-сентябре

Иполняющий обязанности главы суда сообщил, что уже есть 2 ориентировочные даты.

Антикоррупционный суд намерен заработать в августе-сентябре
Фото: Цензор

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) намерен начать работу в августе-сентябре этого года.

Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главы суда Олег Павлишин.

"Есть две ориентировочные даты - август и сентябрь", - подчеркнул он.

Павлишин отметил, что судьи Антикоррупционного суда до 8 мая намерены избрать председателя суда, а также его заместителя.

Напомним, 11 апреля 2019 года 38 из 39 судей Высшего антикоррупционного суда и его апелляционной палаты приняли присягу в Кловском дворце в Киеве.

На конкурс в Высший антикоррупционный суд подали документы 342 кандидатов. К экзаменам были допущены 270, из них успешно сдали экзамен 113 человек. 30 января ВККС начала этап личных собеседований по результатам исследования досье кандидатов.

Сегодня, 7 мая 2019 года состоялось первое собрание судей Антикоррупционного суда. На должность главы Высшего антикоррупционного суда претендуют три кандидата: Олег Павлишин, Елена Танасевич, Маркиян Галабала.

Соответственно, на должность замглавы ВАКС, по данным источников, претендует Виктор Маслов, а замглавы Апелляционной палаты - Евгений Крук.

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Источник: "Украинские новости"
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