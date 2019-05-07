На должность главы Антикоррупционного суда претендуют трое судей (обновлено)

На должность главы Высшего антикоррупционного суда претендуют трое кандидатов. Об этом сегодня сообщил председательствующий на собрании судей Виктор Маслов, пишет агентство "Украинские новости".

Претендентами являются Олег Павлишин, Елена Танасевич и Маркиян Галабала.

Павлишин, 1964 года рождения, имеет 25 лет судебного стажа, является судьей с 2002 года. Работал в Апелляционном суде Львовской области.

Танасевич работает судьей с 2012 года, была замглавы Печенежского райсуда Харьковской области.

Галабала - адвокат, 1981 года рождения, защищал интересы бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили, является адвокатом семей Героев Небесной сотни, общественный активист, бывший заместитель председателя временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции.

Обновление. По данным LB.ua, Павлишин и Танасевич претендуют на должность главы ВАКС, а Галабала - на должность главы Апелляционной палаты суда. Соответственно, на должность замглавы ВАКС, по данным источников, претендует Виктор Маслов, а замглавы Апелляционной палаты - Евгений Крук.

Маслов был судьей Тростянецкого райсуда Сумской области. Крук с 2006 года занимался адвокатской деятельностью.

Напомним, 11 апреля президент Петр Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда.