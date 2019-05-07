Командующий ООС Сырский задекларировал 646 тыс. гривен заплаты и машину

Глава ООС с супругой живут в ведомственной квартире, в Киевской области у них есть два земельных участка и дом.

Командующий операции Объединенных сил Александр Сырский задекларировал 646 тыс. гривен доходов, 10 тыс. долларов наличных и 178 тыс. гривен на банковских счетах за 2018 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Среди доходов Сырский указал 632 тыс. гривен зарплаты на основном месте работы в Генеральном штабе, 6 350 гривен социальной помощи участникам АТО, 1 265 гривен разовой денежной помощи от Генштаба, 6 350 – подарок в неденежной форме.

На счетах в "Государственном экспортно-импортном банке" у него имеется 80 тыс. гривен, в Приватбанке – 85,4 тыс. гривен, в Ощадбанке – 12,5 тыс. гривен.

Супруга Сырского Тамара Харченко задекларировала 17,8 тыс. гривен доходов, его тесть Иван Харченко – 32,5 тыс. гривен пенсии.

Сырский владеет земельным участком площадью 1 000 кв. м в Киевской области и пользуется служебной квартирой в Киеве, предоставленной Министерством обороны.

У супруги в Шамраевке Киевской области имеется 2 земельных участка площадью 2 015 кв. м и 467 кв. м и дом площадью 152,9 кв. м.

У нового командующего ООС имеется автомобиль Renault Megan 2017 года выпуска за 611 тыс. гривен, у тестя – ВАЗ 21074 2002 года выпуска за 21,7 тыс. гривен.

Также в объектах незавершенного строительства у Сырского числится машиноместо площадью 13,7 кв. м в Киеве.

Напомним, накануне, 6 мая, президент Петр Порошенко назначил Сырского командующим операции Объединенных сил вместо Сергея Наева.