Украинского политзаключенного Владимира Балуха еще 15 суток продержат в штрафном изоляторе колонии в РФ. Об этом сам Балух сообщил в письме волонтеру Татьяне Лазде. Волонтер опубликовала письмо на своей странице в Фейсбуке.

Балух написал, что содержится в одиночной камере ШИЗО, постоянно мерзнет, по ночам просыпается от холода.

Другой информации о пребывании в колонии Балух не сообщил.

Напомним, оккупационный суд Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии. Балуха этапировали в Торжок (Тверская область), после чего стало известно, что время содержания в СИЗО украинцу учли день за день, а не день за полтора, как предусмотрено законодательством. Кроме того, этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.