Луценко не видит юридических и моральных оснований для своей отставки

Генеральный прокурор Юрий Луценко не видит юридических и моральных оснований уходить в отставку.

Об этом он заявил журналистом на Киевском еврейском форуме, передают "Українські Новини".

"Мне тяжело работать, но я работаю честно. На данный момент я не вижу ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке",- сказал Луценко.

По его словам, закон о прокуратуре предусматривает смену генпрокурора в двух случаях: в случае, если он сам хочет уйти или если его отправила в отставку Верховная Рада.

При этом Луценко отметил, что готов покинуть должность, если парламент выразит ему недоверие.

Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что встретился с избранным президентом Владимиром Зеленским и намерен предложить ему свою отставку. Он заявил, что его "никто не будет увольнять, поскольку у нас должна быть политическая культура".

После победы на выборах Зеленский также заявил, что намерен избавиться от Юрия Луценко на должности генерального прокурора. "Луценко - это старая команда, мы будем назначать новых людей. И это касается не только господина Луценко", - сказал он.

Отметим, что Генпрокурор назначается на должность и увольняется президентом Украины по согласию Верховной Рады, где у Зеленского нет большинства.

Подробнее о распределении должностей в команде новоизбранного президента читайте в материале LB.ua "Зе-команда. Хто не/є хто?".