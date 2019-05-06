Украинские музейщики обратились к Верховной Раде с открытым письмом

Директоры музеев, заповедников, эксперты в музейном деле обратились с открытым письмом в адрес главы ВР Андрея Парубия и глав парламентских фракций с требованием включить в повестку дня и принять на ближайшей сессии парламента рекомендации по реформированию сферы охраны памятников культуры.
Об этом сообщается на странице Украинского центра развития музейного дела в фейсбуке.
В письме говорится, что с момента проведения 18 апреля 2018 года парламентских слушаний на тему охраны памятников культуры Рада не рассмотрела проект постановления, где содержатся профильные рекомендации. "Рекомендации – комплексные и касаются широкого спектра вопросов: от защиты археологического наследия до реставрации музейных предметов, от борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей до развития международных контактов и популяризации украинской истории, от законодательного обеспечения охраны памятников до защиты культурного наследия в аннексированном РФ Крыму на оккупированной части Донбасса", – говорится в письме.
За время, прошедшее с прошлого апреля, проект постановлления 17 раз вносился в повестку дня Рады, но ни разу не был рассмотрен.
LB.ua приводит полностью текст письма:
ВІДКРИТИЙ ЛИСТ МУЗЕЙНОЇ ТА ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ СПІЛЬНОТИ УКРАЇНИ
Голові Верховної Ради Українип. ПАРУБІЮ А.В.
Голові фракції партії "Блок Петра Порошенка" п. ГЕРАСИМОВУ А.В.
Голові фракції Політичної партії "Народний фронт" п. БУРБАКУ М.Ю.
Голові фракції Політичної партії "Опозиційний блок" п. НОВИНСЬКОМУ В.В.
Голові фракції Політичної партії "Об'єднання "Самопоміч" п. БЕРЕЗЮКУ О.Р.
Голові фракції Радикальної партії Олега Ляшкап. ЛЯШКУ О.В.
Голові фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" п. ТИМОШЕНКО Ю.В.
Голові депутатської групи "Воля народу" п. МОСКАЛЕНКУ Я.М.
Співголовам депутатської групи "Партія "Відродження"п. ХОМУТИННІКУ В.Ю.п. БОНДАРЮ В.В.
Шановний Андрію Володимировичу!
Шановні керівники парламентських фракцій і груп!
З нагоди Міжнародного дня музеїв, який відзначається 18 травня у всьому світі, і в Україні також, хочемо звернути вашу увагу на прикре непорозуміння, що триває вже понад рік і вимагає вашої негайної реакції.
18 квітня 2018 р. у стінах Верховної Ради України відбулися парламентські слухання на тему «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні». Музейна та пам’яткоохоронна спільноти України з великим оптимізмом сприйняли сам факт проведення таких слухань.
Адже з парламентської трибуни були озвучені найболючіші проблеми сфери збереження культурного надбання українського народу, які, на жаль, дуже часто не отримують належної суспільної уваги.
За підсумками слухань, відповідно до Регламенту Верховної Ради України, народними депутатами за участі представників фахових спільнот були розроблені змістовні Рекомендації, які повинні були стати «дорожньою картою» для самого Парламенту, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Зазначені Рекомендації є комплексними і торкаються широкого спектру питань: від захисту археологічної спадщини – до реставрації музейних предметів, від боротьби з незаконним обігом культурних цінностей – до розвитку міжнародних контактів і популяризації української історії, від законодавчого забезпечення охорони пам’яток – до захисту культурного надбання в анексованому Російською Федерацією Криму і на окупованій частині Донбасу. Серед найбільш актуальних моментів – забезпечення розвитку пам’яткоохоронної сфери та музейної справи в умовах децентралізації.
На жаль, з незрозумілих причин ці Рекомендації досі не затверджені Парламентом!
Проект відповідної Постанови ВРУ сімнадцять (!) разів включався до порядку денного, але жодного (!) разу не розглядався. Як це розуміти? Невже український Парламент, єдиний законодавчий орган, викреслив культурну спадщину і музеї з переліку пріоритетів країни?
На наше переконання, затвердження Рекомендацій парламентських слухань має стати нагодою для об’єднання народних обранців. Адже в тексті немає жодного слова, яке б могло стати приводом для політичних розбіжностей. Єдина мета цього документу – забезпечити збереження, вивчення і популяризацію культурного надбання України, що в інтересах всього українського народу.
У зв’язку з цим просимо вас:
1) включити Проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні" (№ 8426 від 04.06.2018) до порядку денного ВРУ та 2) прийняти цю Постанову на найближчому пленарному тижні 13-17 травня.
Це буде найкращим подарунком і привітанням до Міжнародного дня музеїв з боку українського Парламенту.
6 травня 2019 р.
Підтримали:
- Роман Чмелик, директор Львівського історичного музею, в.о. Президента Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв
- Віктор Чабай, директор Інституту археології НАН України, член-кореспондент НАН України, д.і.н.
- Світлана Стрєльнікова, генеральний директор Національного науково-дослідного реставраційного центру України
- Владислав Піоро, голова правління Українського центру розвитку музейної справи
- Олена Титова, директор Центру пам’яткознавства НАНУ та УТОПІК, к.і.н.
- Юлія Литвинець, генеральний директор Національного художнього музею України
- Наталя Писаревська, генеральний директор Державного політехнічного музею України
- Катерина Чуєва, генеральний директор Національного музею мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків
- Ігор Пошивайло, директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності
- Олександр Ройтбурд, директор Одеського художнього музею
- Сергій Лаєвський, директор Чернігівського історичного музею ім. В.Тарновського
- Людмила Губіанурі, директор Літературно-меморіального музею М.А.Булгакова
- Світлана Остапова, директор Одеського Муніципального музею особистих колекцій ім.О.В.Блещунова, голова правління БФ "Музеум"
- Катерина Висоцька, директор Вінницького обласного краєзнавчого музею
- Наталія Буланова, директор Музею історії міста Кам’янське (Дніпропетровська область)
- Ігор Тимець, директор Історико-краєзнавчого музею м. Вінники (Львівська область), голова правління ГО «Західноукраїнська спілка музеїв»
- Борис Черкас, д.і.н., провідний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ
- Зеновій Мазурик, музеолог, викладач кафедри культурології Українського католицького університету
- Олексій Копитько, співзасновник Українського центру розвитку музейної справи
- Яків Гершкович, голова правління Спілки археологів України, д.і.н.
- Максим Левада, археолог, радник Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності
- Леся Гасиджак, шеф-редактор порталу «Музейний простір» (www.prostir.museum)
- Яна Тимошенко, завідувачка Меморіального будинку - музею академіка Д. І. Яворницького (м. Дніпро)
- Яніна Діденко, учений секретар Національного історико-культурного заповідника "Чигирин"
- Лариса Висоцька, науковий співробітник історичного музею Кам'янського державного історико-культурного заповідника
- Андрій Салюк, Голова ради Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам‘яток історії та культури
- Людмила Строкова, генеральний директор Національного музею українського народного декоративного музею, заслужений працівник культури України