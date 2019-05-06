Украинские музейщики обратились к Верховной Раде с открытым письмом

Директоры музеев, заповедников, эксперты в музейном деле обратились с открытым письмом в адрес главы ВР Андрея Парубия и глав парламентских фракций с требованием включить в повестку дня и принять на ближайшей сессии парламента рекомендации по реформированию сферы охраны памятников культуры.

Об этом сообщается на странице Украинского центра развития музейного дела в фейсбуке.

В письме говорится, что с момента проведения 18 апреля 2018 года парламентских слушаний на тему охраны памятников культуры Рада не рассмотрела проект постановления, где содержатся профильные рекомендации. "Рекомендации – комплексные и касаются широкого спектра вопросов: от защиты археологического наследия до реставрации музейных предметов, от борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей до развития международных контактов и популяризации украинской истории, от законодательного обеспечения охраны памятников до защиты культурного наследия в аннексированном РФ Крыму на оккупированной части Донбасса", – говорится в письме.

За время, прошедшее с прошлого апреля, проект постановлления 17 раз вносился в повестку дня Рады, но ни разу не был рассмотрен.

LB.ua приводит полностью текст письма:

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ МУЗЕЙНОЇ ТА ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ СПІЛЬНОТИ УКРАЇНИ

Голові Верховної Ради Українип. ПАРУБІЮ А.В.

Голові фракції партії "Блок Петра Порошенка" п. ГЕРАСИМОВУ А.В.

Голові фракції Політичної партії "Народний фронт" п. БУРБАКУ М.Ю.

Голові фракції Політичної партії "Опозиційний блок" п. НОВИНСЬКОМУ В.В.

Голові фракції Політичної партії "Об'єднання "Самопоміч" п. БЕРЕЗЮКУ О.Р.

Голові фракції Радикальної партії Олега Ляшкап. ЛЯШКУ О.В.

Голові фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" п. ТИМОШЕНКО Ю.В.

Голові депутатської групи "Воля народу" п. МОСКАЛЕНКУ Я.М.

Співголовам депутатської групи "Партія "Відродження"п. ХОМУТИННІКУ В.Ю.п. БОНДАРЮ В.В.

Шановний Андрію Володимировичу!

Шановні керівники парламентських фракцій і груп!

З нагоди Міжнародного дня музеїв, який відзначається 18 травня у всьому світі, і в Україні також, хочемо звернути вашу увагу на прикре непорозуміння, що триває вже понад рік і вимагає вашої негайної реакції.

18 квітня 2018 р. у стінах Верховної Ради України відбулися парламентські слухання на тему «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні». Музейна та пам’яткоохоронна спільноти України з великим оптимізмом сприйняли сам факт проведення таких слухань.

Адже з парламентської трибуни були озвучені найболючіші проблеми сфери збереження культурного надбання українського народу, які, на жаль, дуже часто не отримують належної суспільної уваги.

За підсумками слухань, відповідно до Регламенту Верховної Ради України, народними депутатами за участі представників фахових спільнот були розроблені змістовні Рекомендації, які повинні були стати «дорожньою картою» для самого Парламенту, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Зазначені Рекомендації є комплексними і торкаються широкого спектру питань: від захисту археологічної спадщини – до реставрації музейних предметів, від боротьби з незаконним обігом культурних цінностей – до розвитку міжнародних контактів і популяризації української історії, від законодавчого забезпечення охорони пам’яток – до захисту культурного надбання в анексованому Російською Федерацією Криму і на окупованій частині Донбасу. Серед найбільш актуальних моментів – забезпечення розвитку пам’яткоохоронної сфери та музейної справи в умовах децентралізації.

На жаль, з незрозумілих причин ці Рекомендації досі не затверджені Парламентом!

Проект відповідної Постанови ВРУ сімнадцять (!) разів включався до порядку денного, але жодного (!) разу не розглядався. Як це розуміти? Невже український Парламент, єдиний законодавчий орган, викреслив культурну спадщину і музеї з переліку пріоритетів країни?

На наше переконання, затвердження Рекомендацій парламентських слухань має стати нагодою для об’єднання народних обранців. Адже в тексті немає жодного слова, яке б могло стати приводом для політичних розбіжностей. Єдина мета цього документу – забезпечити збереження, вивчення і популяризацію культурного надбання України, що в інтересах всього українського народу.

У зв’язку з цим просимо вас:

1) включити Проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні" (№ 8426 від 04.06.2018) до порядку денного ВРУ та 2) прийняти цю Постанову на найближчому пленарному тижні 13-17 травня.

Це буде найкращим подарунком і привітанням до Міжнародного дня музеїв з боку українського Парламенту.

6 травня 2019 р.

Підтримали: