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Новый фильм Квентина Тарантино покажут на Каннском кинофестивале

В мировой прокат он выйдет в августе.

Новый фильм Квентина Тарантино покажут на Каннском кинофестивале
Постер 72-го Каннского кинофестиваля
Фото: Festival de Cannes

Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" покажут на 72-м Каннском кинофестивале. Как сообщает пресс-служба фестиваля, картина примет участие в основном конкурсе.

Кроме Тарантино, в конкурс добавили новый фильм Абделатифа Кешиша "Мектуб, моя любовь". Отметим, что оба режиссёра сняли по фильму-обладателю главной награды Канн - "Золотой пальмовой ветви". Тарантино получил "ветку" за "Криминальное чтиво" в 1994, а фильм Кешиша "Жизнь Адель" - в 2014-м.

Во вторую конкурсную программу, "Особый взгляд", также добавили несколько фильмов: анимацию Лоренцо Маттотти и фильм Ларисы Садиловой.

В специальных показах - новые работы Гаэля Гарсии Берналя, Патрисио Гузмана и других Кроме того, во внеконконкурсную программу "Полуночные сеансы" добавили фильм Гаспара Ноэ "Lux Æterna" .

Напомним, в этом году в "Особом взгляде" Каннского кинофестиваля участвует украинский фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой". 72-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

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