Кинофестиваль «Чилдрен Кинофест» отпразднует 130-летие Чарли Чаплина

Кинофестиваль пройдет с 31 мая по 9 июня в 23-х городах Украины.

Детский кинофестиваль «Чилдрен Кинофест», который состоится с 31 мая по 9 июня, объявил программу. Специальным событием этого года станет показ классической комедии «Цирк», посвященный 130–летию со дня рождения Чарли Чаплина. Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля.

Откроет «Чилдрен Кинофест» семейная лента «Зоопарк» Колина МакАйвора, производства Ирландии и Великобритании. Повествование о том, как главные герои пытаются спасти животных из местного зоопарка в Белфасте во времена Второй мировой войны. Фильм был признан лучшей семейной лентой по мнению молодежного жюри международного кинофестиваля в Сиэтле.

Впервые за историю кинофестиваля будет показан Шведский фильм ужасов о привидениях – «Комната 13», признанный лучшим фильмом детской секции Международного кинофестиваля в Торонто. На показ будут пускать детей старше 12 лет.

Также в программе будет два мультфильма: «Украденная принцесса» украинского производства и «Пипи, Пупу и Розмари: Тайна похищенных нот» для самых маленьких посетителей фестиваля.

В честь 130-летия со дня рождения Чарли Чаплина вне конкурса детям покажут фильм «Цирк».

Третий год подряд, в рамках «Чилдрен Кинофеста» состоится показ фильмов-финалистов конкурса детских короткометражных фильмов, который был объявлен осенью. 10 лучших короткометражек покажут на большом экране, а специальное жюри выберет среди них победителя. В составе жюри: актриса Ирма Витовская–Ванца, режиссерка Марина Степанская и режиссер Аркадий Непиталюк. Победители получат награду в размере от 5 000 до 20 000 грн. и дипломы.

Фестиваль закроет обладатель Гран–при прошлого года, украинский фильм Юрия Ковалева «Сторожевая застава», о путешествии современного школьника во времена Киевской Руси.

Фильм-победитель этого сезона будет определен зрительским голосованием.

«Чилдрен Кинофест» был основан в 2014 году. Показы будут проходить 23 городах Украины. Вход на фестиваль бесплатный, но по предварительной регистрации, которая будет доступна с 24 мая. Половина мест выделена группам зрителей из социально незащищенных слоев населения: детям с особыми потребностями, сиротам и пострадавшим от конфликта на востоке Украины.

Почетным гостем VI «Чилдрен Кинофеста» станет Олег «Фагот» Михайлюта, вокалист хип–хоп–группы «Танок на Майдане Конго» (ТНМК),

В прошлом году показы фестиваля посетили более 42 000 зрителей.