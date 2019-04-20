Роман Полански в суде требует восстановить его членство в Американской киноакадемии

Режиссер Роман Полански подал в суд на американскую киноакадемию и потребовал восстановить его членство в организации. Об этом сообщает The Guardian.

Адвокат 85-летнего режиссера подал иск в суд Лос-Анджелеса в пятницу, 19 апреля. По мнению Полански, академия нарушила собственные правила, не предоставив ему корректное уведомление об исключении, а также не позволив ему лично представлять свое дело во время апелляции.

В свою очередь представитель Академии заявил, что процедура исключения режиссера была справедливой и разумной, и организации не отказывается от своего решения.

Полански исключили из Академии в мае 2018 года «в связи со стандартами поведения организации». Всего Полански обвиняют в домогательствах три женщины. Одна из них Саманты Геймер утверждает, что режиссер изнасиловал ее в 1977 году, когда ей было 13 лет. В 1978 году Полански признал свою вину в суде, после чего тайно покинул США. По американским законам, режиссеру грозило тюремное заключение за растление малолетних сроком на 50 лет.

Режиссер Роман Полански, который имеет польское и французское гражданство, сейчас проживает с семьей во Франции. Он снял известные мировые художественные фильмы "Пианист", "Нож в воде", "Чайнатаун", "Ребенок Розмари". В 2003 году Полански получил кинопремию "Оскар" за фильм "Пианист", но не поехал в США за наградой, побаиваясь быть арестованным.