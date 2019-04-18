Фильм украинского крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" ("Evge") примет участие во второй по важности конкурсной программе Каннского кинофестиваля – "Особом взгляде".

Об этом объявил генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо в ходе пресс-конференции в Париже.

В прошлом году в этом же конкурсе участвовал "Донбасс" Сергея Лозницы, получивший приз за режиссуру.

Главой жюри "Особого взгляда" на нынешнем фестивале стала режиссер Надин Лабаки ("Капернаум").

Также в "Особом взгляде" участвуют:

"Невидимая жизнь" Карим Айнуз;

"Дылда" Кантемира Балагова;

"Трещины Кабула" Элиа Гобе Мевеллек и Забу Брайтман (анимация);

"Жена моего брата" Мониа Чукри;

"Восхождение" Майкла Ковино;

"Жанна Д'Арк" Брюно Дюмона;

"Солнце, которое никогда не садится" Оливье Лакса;

"Комната №212" Кристофа Оноре;

"Портовая комиссия" Даниэля Лесовец;

"Адам" Мариам Туссана;

"Лапочка" Муни Медур Жанс;

"ZHUO REN MI MI" Миди Зед;

"Свобода" Альберта Серра;

"Бык" Энни Сильверстин;

"Лето в провинции Чаньша" Цзу Фэн.

"Домой" – полнометражный дебют Наримана Алиева, чья короткометражная работа "Без тебя" принимала участие в программе Generation Берлинского кинофестиваля в 2016 году.

По сюжету, отец (Ахтем Сеитаблаев) с младшим сыном едут в оккупированный Крым. Фильм - один из победителей конкурса кинопроектов патриотической направленности, который прошел в Минкульте в 2018 году. Диалоги в фильме – на крымскотатарском, украинском и русском языках.

Фото: Limelite Кадр из фильма "Домой"

Каннский кинофестиваль в этом году пройдет с 14 по 25 мая и откроется новым фильмом Джима Джармуша "Мертвые не умирают".

Участников "Двухнедельника режиссеров" и "Недели критики" объявят позднее.