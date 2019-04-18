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Украинский фильм "Домой" Наримана Алиева отобрали в "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля

72-й Каннский кинофестиваль объявил участников официальной программы.

Украинский фильм "Домой" Наримана Алиева отобрали в "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля
Нариман Алиев
Фото: Facebook / Nariman Alirv

Фильм украинского крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" ("Evge") примет участие во второй по важности конкурсной программе Каннского кинофестиваля – "Особом взгляде".

Об этом объявил генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо в ходе пресс-конференции в Париже.

В прошлом году в этом же конкурсе участвовал "Донбасс" Сергея Лозницы, получивший приз за режиссуру. 

Главой жюри "Особого взгляда" на нынешнем фестивале стала режиссер Надин Лабаки ("Капернаум").

Также в "Особом взгляде" участвуют

  • "Невидимая жизнь" Карим Айнуз;
  • "Дылда" Кантемира Балагова;
  • "Трещины Кабула" Элиа Гобе Мевеллек и Забу Брайтман (анимация);
  • "Жена моего брата" Мониа Чукри;
  • "Восхождение" Майкла Ковино;
  • "Жанна Д'Арк" Брюно Дюмона;
  • "Солнце, которое никогда не садится" Оливье Лакса;
  • "Комната №212" Кристофа Оноре;
  • "Портовая комиссия" Даниэля Лесовец;
  • "Адам" Мариам Туссана;
  • "Лапочка" Муни Медур Жанс;
  • "ZHUO REN MI MI" Миди Зед;
  • "Свобода" Альберта Серра;
  • "Бык" Энни Сильверстин;
  • "Лето в провинции Чаньша" Цзу Фэн.

"Домой" – полнометражный дебют Наримана Алиева, чья короткометражная работа "Без тебя" принимала участие в программе Generation Берлинского кинофестиваля в 2016 году. 

По сюжету, отец (Ахтем Сеитаблаев) с младшим сыном едут в оккупированный Крым. Фильм - один из победителей конкурса кинопроектов патриотической направленности, который прошел в Минкульте в 2018 году. Диалоги в фильме – на крымскотатарском, украинском и русском языках.

Кадр из фильма &quot;Домой&quot;
Фото: Limelite
Кадр из фильма "Домой"

Каннский кинофестиваль в этом году пройдет с 14 по 25 мая и откроется новым фильмом Джима Джармуша "Мертвые не умирают".

Участников "Двухнедельника режиссеров" и "Недели критики" объявят позднее.

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