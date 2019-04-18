Фильм украинского крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" ("Evge") примет участие во второй по важности конкурсной программе Каннского кинофестиваля – "Особом взгляде".
Об этом объявил генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо в ходе пресс-конференции в Париже.
В прошлом году в этом же конкурсе участвовал "Донбасс" Сергея Лозницы, получивший приз за режиссуру.
Главой жюри "Особого взгляда" на нынешнем фестивале стала режиссер Надин Лабаки ("Капернаум").
Также в "Особом взгляде" участвуют:
- "Невидимая жизнь" Карим Айнуз;
- "Дылда" Кантемира Балагова;
- "Трещины Кабула" Элиа Гобе Мевеллек и Забу Брайтман (анимация);
- "Жена моего брата" Мониа Чукри;
- "Восхождение" Майкла Ковино;
- "Жанна Д'Арк" Брюно Дюмона;
- "Солнце, которое никогда не садится" Оливье Лакса;
- "Комната №212" Кристофа Оноре;
- "Портовая комиссия" Даниэля Лесовец;
- "Адам" Мариам Туссана;
- "Лапочка" Муни Медур Жанс;
- "ZHUO REN MI MI" Миди Зед;
- "Свобода" Альберта Серра;
- "Бык" Энни Сильверстин;
- "Лето в провинции Чаньша" Цзу Фэн.
"Домой" – полнометражный дебют Наримана Алиева, чья короткометражная работа "Без тебя" принимала участие в программе Generation Берлинского кинофестиваля в 2016 году.
По сюжету, отец (Ахтем Сеитаблаев) с младшим сыном едут в оккупированный Крым. Фильм - один из победителей конкурса кинопроектов патриотической направленности, который прошел в Минкульте в 2018 году. Диалоги в фильме – на крымскотатарском, украинском и русском языках.
Каннский кинофестиваль в этом году пройдет с 14 по 25 мая и откроется новым фильмом Джима Джармуша "Мертвые не умирают".
Участников "Двухнедельника режиссеров" и "Недели критики" объявят позднее.