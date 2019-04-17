Украинский фильм "Домашние игры" получил приз на кинофестивале в Висбадене

На кинофестивале центрально- и восточноевропейского кино GoEast, который завершился в Висбадене, объявили победителей.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, обладателем главного приза стал российский фильм "Кислота" режиссера Александра Горчилина.

Лучшим режиссером стал Адильхан Ержанов за фильм "Ласковое безразличие мира". Он же получил приз от жюри ФИПРЕССИ.

Документальный фильм Алисы Коваленко "Домашние игры" получил Приз от Министерства иностранных дел Германии за культурное разнообразие.

Специальное упоминание от жюри получил фильм "Холодный ноябрь" Исмет Сиярины.

Второй приз ФИПРЕССИ – за лучший документальный фильм конкурса – получил Андрей Куцила за фильм "Strip and War".

Проект виртуальной реальности "Aftermath VR: Евромайдан" Алексея Фурмана и Сергея Полежаки получил приз Open Frame, который вручается работам в этом формате.

19-й кинофестиваль goEast проходил в немецком Висбадене с 10 по 16 апреля. Кроме конкурсных программ, на фестивале прошли ретроспектива Кшиштофа Занусси и показ фильма "Процесс" украинского режиссера Сергея Лозницы.