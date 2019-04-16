Нотр-Дам будут восстанавливать по видеоиграм, панорамным фотографиям и 3D-картам

Собор Парижской Богоматери, пострадавший от масштабного пожара, будут восстанавливать по технологиям 21-го века, пишет zn.ua.

Подробные 3D-карты культового и исторического собора Нотр-Дам в Париже дают надежду на точную реконструкцию после того, как он был разрушен мощным пожаром 15 апреля. Были разрушены как потолок, так и шпиль, а также внутренние работы по дереву.

Когда историк искусства Эндрю Таллон использовал лазерные сканы для создания безукоризненно точной модели собора, он не мог и предположить, что его подробные лазерные сканы пригодятся для восстановления пострадавшего от пожара прекрасного здания. Он не был первым, кто это сделал, но у него оказалось наиболее объекмное количество таких работ. Теперь они будут изучаться для практического применения, ссылается на публикацию в National Geographic издание GPS World.

Потрясающе реалистичные панорамные фотографии удивительно точны. В Нотр-Дам историк сделал снимки из более чем 50 мест в соборе и вокруг него, собрав более одного миллиарда точек данных.

Еще один источник, который будет использоваться при реконструкции поврежденного здания, - видеоигра Assassin's Creed: Unity. При ее создании художница компании Ubisoft Кэролайн Мизсе провела два года, изучая детали здания, сообщает о создании видеоигры Verge.

Действие игры Unity проходит в Париже конца XVIII века. Это первая игра в серии Assassinʼs Creed, где многие здания и архитектурные памятники воссозданы в масштабе один к одному. В Unity можно изучить Нотр-Дам в мельчайших деталях.

В результате архитектура здания, текстура камня и дерева, все детали переданы с необыкновенной точностью, и это теперь также поможет в восстановлении шедевра архитектуры.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал восстановление Нотр-Дам за пять лет.

На восстановление пострадавшего от пожара собора за день собрали 600 млн евро.