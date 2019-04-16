В столице Франции сгорел собор Парижской Богоматери (обновлено)
В столице Франции сгорел собор Парижской Богоматери (обновлено)
Зеленский посоветовал Порошенко не превращаться в шоумена
Зеленский посоветовал Порошенко не превращаться в шоумена
Геннадий Труханов: «С Зеленским человеческие отношения, мне кажется, хорошие»
Геннадий Труханов: «С Зеленским человеческие отношения, мне кажется, хорошие»
Рейтинг Зеленского - 72%, Порошенко - 25%, - опрос КМИС
Рейтинг Зеленского - 72%, Порошенко - 25%, - опрос КМИС
Недебаты. Раунд первый – концерт и групповое фото
Недебаты. Раунд первый – концерт и групповое фото
Порошенко выступил в роли Голобородько
Порошенко выступил в роли Голобородько
Появились новые билборды с Порошенко
Появились новые билборды с Порошенко
Труханов: Палица в случае победы Зеленского может взять реванш в Одесской области
Труханов: Палица в случае победы Зеленского может взять реванш в Одесской области
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
ГлавнаяКультура

Старинные витражи Нотр-Дама и орган уцелели при пожаре

Орган повредили водой во время ликвиации пожара.

Старинные витражи Нотр-Дама и орган уцелели при пожаре

Исторические витражные окна собора Парижской Богоматери 12-го и 13-го веков уцелели при пожаре, также огонь не зацепил орган, однако его залили струи воды во время тушения возгорания, сообщает французский ресурс Bfm tv.

Представитель собора Анре Фино сообщил: "Могли пострадать витражи 19 века, менее важные, но не бесценные сокровища 13 века, это просто чудо".

Представитель также сообщил об «еще одном маленьком чуде» - орган собора также был спасен от пламени, однако ему нанесли ущерб из-за сильного напора воды.

"Огонь вообще не повредил орган, он получил определенные повреждения от струй воды", - подчеркнул Фино.

Напомним, масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидировали утром 16 апреля. Каменная часть Собора - 850-летнее каменное сооружение готического здания - уцелела. Часть ценностей удалось спасти сразу - в частности, из горящего здания вынесли одну из крупнейших реликвий христиан - Терновый венец Христа, тунику святого Людовика и несколько картин.

На данный момент специалисты проверяют прочность несущих конструкций и продолжают эвакуацию предметов искусства – это продлится целый день.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также