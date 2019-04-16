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Возле станции метро "Лыбедская" в Киеве снесли столетний дом ради новостроя

На этом участке хотят построить ЖК «Французский квартал 2».

15 апреля на улице Большая Васильковская, 137 в Печерском районе снесли здание насосной станции, построенной в 1908 году. Об этом сообщила киевлянка Алина Кокошко, передает «Хмарочос».

Дом в процессе сноса
Фото: Алина Кокошко
Дом в процессе сноса

Сообщается, что Мэр Киева Виталий Кличко подписал решение Киевсовета о сносе дома 14 марта.

Снесенный дом
Фото: Алина Кокошко
Снесенный дом

Участок, на котором было расположено здание, Киевсовет передал в собственность компании «Лико-Холдинг» еще в 2004 году. Сейчас здесь идет строительство жилого комплекса «Французский квартал 2» компании bUd development.

Фото: Алина Кокошко

Так выглядел дом зимой
Фото: Алина Кокошко
Так выглядел дом зимой

По словам Кокошко, рядом продолжают разрушать дом №141- комплекс тяговой подстанции, который был построен в 1930-х годах.

Комплекс тяговой подстанции
Фото: Алина Кокошко
Комплекс тяговой подстанции

Между тем КО «Киевгенплан» обнародовала план территории в районе улиц Большой Васильковской, Академика Филатова, Анри Барбюса, Тверской и бульвара Дружбы Народов.

Согласно плану, территорию площадью 40,5 гектара, на которой сейчас деградированные территории промышленных предприятий, предлагают застроить многоэтажным жильем.

Проетный план
Фото: kievgenplan
Проетный план

Есть даже проектный план этих территорий в большом расширении .

Новый ДПТ предусматривает строительство жилых сооружений высотой 9-24 этажа и отдельных 30-этажных домов с подземными паркингами.

&quot;Французкий квартал&quot; с высоты
Фото: ЛУН.ua
"Французкий квартал" с высоты

Помещения общественного назначения будут встроены в первые этажи жилых домов. Также в проекте предусмотрено строительство школы со стадионом, два детсада, а также реконструкцию существующего детсада.

Напомним, 29 марта 2016 года в Киеве возле Майдана Независимости строители начали разбирать старинный дом по адресу Грушевского, 4б ради 42-этажного новостроя.

В мае того же года снесли 100-летний дом по адресу Дмитриевская, 60/19, который находился в 500 метрах от цирка. Дмитриевская улица начала застраиваться во второй половине XIX века, преимущественно одно- и двухэтажными "образцовыми" зданиями. Почти всю старую застройку снесли в 1980-х годах. Дом 60/19, построенный в 1912-1913 годах, был одним из сохранившихся.

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