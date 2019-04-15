​Дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" не будет
​Дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" не будет
​Почему у Порошенко не получилось?
​Почему у Порошенко не получилось?
Недебаты. Раунд первый – концерт и групповое фото
Недебаты. Раунд первый – концерт и групповое фото
Порошенко выступил в роли Голобородько
Порошенко выступил в роли Голобородько
В США совершил первый полет самый большой в мире самолет Stratolaunch
В США совершил первый полет самый большой в мире самолет Stratolaunch
Порошенко уволил Семочко
Порошенко уволил Семочко
Появились новые билборды с Порошенко
Появились новые билборды с Порошенко
Зеленский посоветовал Порошенко не превращаться в шоумена
Зеленский посоветовал Порошенко не превращаться в шоумена
Порошенко не дождался Зеленского на "Олимпийском" (обновлено)
Порошенко не дождался Зеленского на "Олимпийском" (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

У метро "Арсенальная" в Киеве обрушилась часть строительной конструкции

Пострадали двое строителей.

Вечером 15 апреля у станции метро "Арсенальная" в Киеве обрушилась часть строительной конструкции.

Об этом информирует Киев оперативный.

Согласно сообщению, из-под обвалившейся конструкции достали двух строителей. По предварительной информации, мужчины не получили серьезных травм.

Задело также припаркованный автомобиль.

Напомним, в конце марта в Киеве в одноэтажном здании гаражей на на улице Новоконстантиновской во время строительных работ произошел обвал восьми строительных конструкций. Погибла женщина.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также