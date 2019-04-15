Вечером 15 апреля у станции метро "Арсенальная" в Киеве обрушилась часть строительной конструкции.

Об этом информирует Киев оперативный.

Согласно сообщению, из-под обвалившейся конструкции достали двух строителей. По предварительной информации, мужчины не получили серьезных травм.

Задело также припаркованный автомобиль.

Напомним, в конце марта в Киеве в одноэтажном здании гаражей на на улице Новоконстантиновской во время строительных работ произошел обвал восьми строительных конструкций. Погибла женщина.