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​Фонд "Вернись живым" запускает образовательную программу для военных

Курс "Менеджмент и лидерство в воинском подразделении" первыми пройдут военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады.

​Фонд "Вернись живым" запускает образовательную программу для военных
Фото: Предоставлено БФ "Вернись живым"

Благотворительный фонд "Вернись живым" запускает собственную образовательную программу для военнослужащих.

Об этом сообщается на сайте фонда.

Отмечается, что с 15 по 17 апреля курс "Менеджмент и лидерство в воинском подразделении" первыми пройдут военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады. По словам руководительницы направления по работе с военными Натали Калмыковой, по просьбе Фонда армейцев будут учить преподаватели Украинского католического университета.

"Программа рассчитана на офицеров - командиров рот и командиров других подразделений бригады с аналогичными задачами. До конца года планируем обучить около 120 военных в шести бригадах, то есть, по 20 представителей младшего офицерского состава с каждой. Непосредственным обучением будут заниматься специально приглашенные преподаватели УКУ. Министерство обороны и Генеральный штаб поддержали инициативу Фонда, поэтому в дальнейшем планируется внедрение программы в программы военных вузов ", - прокомментировала Калмыкова.

По ее словам, трехдневное обучение будет происходить в пунктах постоянной дислокации бригад в виде интерактивных лекции с практическими задачами. Командиры будут проходить обучение по рекомендации непосредственного руководства или по собственному желанию.

""Вернись живым" покрывает расходы на обучение военных по курсу "Менеджмент и лидерство в воинском подразделении" за счет благотворительных взносов, которые на помощь армии переводит Фонду гендиректор НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев", - отмечается в сообщении.

Напомним, в ноябре прошлого года в "Вернись живим" разработали новое устройство для ВСУ.

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