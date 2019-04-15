Одесский диверсант из "группы подрывников" получил 7 лет и 8 месяцев тюрьмы

Фото: ssu.gov.ua

Суд приговорил к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы одессита, причастного к подготовке и совершению терактов в разных регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в 2015 году мужчина присоединился к диверсионно-террористической группе, которая действовала на территории Одесской и Николаевской областей. В составе группировки одессит занимался изготовлением взрывных устройств для совершения диверсий.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители задержали участников группировки летом 2015 года. Во время обысков в одном из гаражных помещений, принадлежащих диверсантам, правоохранители изъяли большое количество оружия и боеприпасов, а также самодельное взрывное устройство с электрическим взрывателем, предназначеное для совершения теракта в Николаеве. По заключению экспертов детали устройства идентичны тем, что использовались во взрывчатке при совершении терактов на одесской железной дороги в апреле-июне 2015 года.

Приморский районный суд Одессы признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.