Доля украинского вещания на радио и ТВ достигла 92%

Доля украиноязычного вещания на телевидении достигла рекордного показателя в 92%. Об этом сообщил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Фейсбуке.

"Популярные русскоязычные журналисты наконец ведут передачи на украинском языке. Новости практически полностью украиноязычные. Фильмы озвучиваются или дублируются на украинском. Все это было бы невозможно, если бы не внедрение государством языковых квот на телевидении два года назад", - написал Костинский.

По его словам, закон о квотах не является идеальным: спикеры - гости информационных передач - имеют право общаться на любом языке, действие закона распространяется только на язык ведущих, дикторов и репортеров, а собственные русскоязычные фильмы и передачи телеканалы имеют право только титровать.

"Но это не создает помех мощному последовательному внедрению украинского языка на украинском телевидении. Едва ли не впервые эфир телеканалов на востоке и западе, на юге, в центре и на севере звучит одинаково - на украинском. Украинский язык фактически объединил Украину", - подчеркнул Костинский.

Он напомнил, что закон о языковых квотах, принятый два года назад, подготовил почву для принятия нового закона - об украинском языке.

Напомним, в декабре 2018 года впервые песни на украинском языке заняли более половины мест в годовом рейтинге топ-40, который составляет медиа-сервис ФДР. Абсолютное большинство композиций в годовом чарте (25 треков) принадлежит украинским исполнителям. 22 композиции из них были спеты на государственном языке, две - на английском, одна - на русском.