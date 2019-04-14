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В Харьковской области 12-летний "зацепер" лишился ноги

Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован.

В Харьковской области 12-летний "зацепер" лишился ноги
Фото: academic.ru

В Лозовском районе Харьковской области на железной дороге тяжело травмирован 12-летний мальчик. У мальчика диагностированы травматическая ампутация голени, переломы и травмы, сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел вечером 13 апреля.

По предварительной информации, мальчик решил уцепиться за электропоезд сообщением "Синельниково - Харьков" на железнодорожном пути вблизи станции "Лозовая" и сорвался.

Ребенка немедленно госпитализировали в тяжелом состоянии в районную больницу. После оказания медицинской помощи он госпитализирован в больницу города Харькова.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в апреле полиция задержала пятерых подростков за бросание камней в окна поезда.

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