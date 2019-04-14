На Донбассе ранен украинский военный

В зоне боевых действий на Донбассе в течение дня 14 апреля зафиксированы 4 обстрела со стороны боевиков. В результате вражеского огня получил ранения украинский военный, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Обстрелы зафиксированы в районе Авдеевки, Водяного, Новоташковского и Новолуганского.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщают в пресс-центре ООС.

Напомним, за прошедшие сутки, 13 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.Пострадавших среди украинских военных не было.