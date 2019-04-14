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В Ровенской области из перешедшей в ПЦУ церкви вытолкали священника УПЦ МП

На место происшествия выезжали правоохранители и скорая.

В Ровенской области из перешедшей в ПЦУ церкви вытолкали священника УПЦ МП
В Ровенской области из церкви вытолкали священника УПЦ МП
Фото: rv.suspilne.media

В Ровенской области из церкви, община которой проголосовала за переход в Православную церковь Украины, вытолкали священника УПЦ МП. Об этом сообщает «UA:Ровно».

Инцидент произошел 13 апреля в селе Копытов Корецкого района.

Священника УПЦ МП Игоря Власюка, который служил в селе более 20 лет, вывели из церкви под руки под крики «позор!». Также силой вывели за пределы храма и его сторонников.

«Я защищаю УПЦ. Я прослужил 21 год. Этих людей крестил, хоронил их родственников и близких. Венчал ... И сейчас - видите? Я - за УПЦ. Молюсь за воинство, за власть, за убиенных солдат. Есть «атошникы» тоже здесь ... Причина в том, что религиозная вражда началась. Законы приняты неправильные государством. Они создали войну на востоке и в селах делают войну», - высказался протоиерей Власюк.

Прихожане, которые поддерживают ПЦУ, объяснили, что хотят, чтобы в их храме служили на украинском языке и чтобы церковь была украинской.

По их словам, пытались идти на уступки священнику УПЦ МП и сторонникам Московского патриархата в селе, предложив поочередное богослужение, однако священник отказался.

Пока длился переход в ПЦУ, а верующие проголосовали за него еще в феврале, храм был опечатан.

"13 апреля прихожане ПЦУ принесли выписку из госреестра прав на недвижимое имущество и открыли церковь, проведя после конфликта первое богослужение на украинском языке, для которого приехал священник из Корца", - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжали правоохранители. В ведомстве рассказали, что полицейские лишь обеспечивали общественный порядок. Также приезжала скорая помощь. Врачи осмотрели священника, одну женщину госпитализировали.

Тем временем в пресс-службе УПЦ (МП) событие назвали "очередной провокацией рейдеров с ПЦУ".

Напомним, в начале апреля оккупанты провели обыски в луганском соборе ПЦУ и домах двух священников.

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