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Два такси столкнулись и загорелись в Киеве

Водителям удалось выскочить из машин.

На Дарницкой площади в Киеве в ночь на воскресенье, 14 апреля, столкнулись два такси Mazda 3 и Hyundai Elantra, в результате чего оба автомобиля загорелись. Об этом сообщает Информатор.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Авария произошла около 4 утра.

"Как рассказал водитель Mazda, он выезжал с кругового движения в сторону Харьковского шоссе. В этот момент он ощутил удар. После чего выскочил на улицу, а машины охватило пламя. Он отметил, что двигался на зеленый сигнал светофора. При этом водитель Hyundai ехал с Харьковского шоссе в сторону моста Патона. Он тоже утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора", - пишет издание.

Пассажиров в такси не было. Водителям удалось выскочить из автомобилей.

Спасатели потушили огонь примерно за 20 минут. В результате оба автомобиля серьезно обгорели.

Напомним, в Виннице 23-летний водитель на Infiniti врезался в такси, четверо людей пострадали.

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