На КПВВ "Майорское" задержали жительницу Енакиево, работавшую секретарем избиркома на выборах главаря "ДНР"

Женщине грозит до трех лет лишения или ограничения свободы.

Пограничники задержали жительницу Енакиево, которая работала секретарем территориальной избирательной комиссии во время проведения "выборов" главаря "ДНР" в ноябре 2018. Об этом 13 апреля сообщили в Госпогранслужбе.

"Пограничниками была получена оперативная информация о возможном пересечении линии разграничения лицом, подозреваемым в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 УК "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Пограничники задержали гражданку Украины на КПВВ "Майорское" при попытке попасть на временно оккупированную часть Донецкой области", - сообщили в ГПСУ.

По данным ведомства, женщина 1959 года жительница Енакиево, в ноябре 2018 приняла предложение представителей оккупационной администрации РФ стать секретарем территориальной избирательной комиссии во время проведения так называемых выборов председателя "ДНР".

Женщину передали сотрудникам СБУ. Ей объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, за которое предусмотрено ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что боевика "ЛНР" приговорили к 8 годам тюрьмы.