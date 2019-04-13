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За ночь на Донбассе погиб украинский военный, двое получили ранения

За сутки противник потратил 64 минометные мины калибра 120 и 82 мм. 

За ночь на Донбассе погиб украинский военный, двое получили ранения
Фото: EPA/UPG

За минувшие сутки, 12 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Как сообщили в штабе ООС, в целом за сутки противник потратил 64 минометные мины калибра 120 и 82 мм. Враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск 11 раз возле населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Гнутово, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое, Чермалык, Лебединское, Пищевик.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли позиции Объединенных сил у населенных пунктов Новозвановка; Троицкое, Зайцево.

Во время обстрелов один украинский защитник погиб, двое военнослужащих получили ранения.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил, отметили в штабе ООС.

По данным разведки, 12 апреля двух оккупантов было уничтожено, трех - ранено. Также подразделения Объединенных сил уничтожили боевую машину пехоты БМП-1 противника.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, вечером, 12 апреля, сообщалось о 9 обстрелах.

Ранее Порошенко анонсировал "пасхальное перемирие" в зоне ООС с 18 апреля.

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