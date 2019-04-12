Украинский писатель прекратил сотрудничество с "1+1" из-за политики телеканала

Известный украинский детский писатель Александр Дерманский прекратил сотрудничество с телеканалом "1+1".

Об этом Дерманский написал в Facebook.

"К сожалению, вынужден прекратить 11-летнее сотрудничество с каналом. Спасибо всем, с кем довелось поработать за эти годы. Жанна Скорая, Маричка Падалко и все остальные. Спасибо. Вы - настоящие профессионалы и, убежден, замечательные люди. Может, поработаем еще раз где-то в другом месте", - написал Дерманский.

На вопрос Укринформа о причинах такого решения Дерманский ответил, что это - из-за нынешней политики телеканала.

"Ничего особенного. Я вообще фигура не знаковая для канала и работал не в штате. Да и моя работа, и, соответственно, программа совсем не причастны к ТСН и политике канала. Я был автором детской программы "Машенькин кинозал". Теперь не хочу им быть", - сказал писатель.

Александр Дерманский - писатель, поэт, преподаватель, литературный редактор, сценарист, автор многих популярных книг для детей.

Накануне Зеленский и Порошенко устроили перепалку в эфире "1+1" на тему дебатов. Гендиректор группы 1+1 media Александр Ткаченко заявил, что собирается подать в суд на президента Петра Порошенко из-за его неожиданного появления в прямом эфире шоу "Право на владу".