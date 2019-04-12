Открылась регистрация на премию для учителей с призом в 250 тыс. гривен

Победитель Global Teacher Prize Ukraine 2019 также получит год бесплатного обучения и поездку на образовательный форум в Дубае.

Минобразования объявило начало регистрации учителей на участие в национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2019. Учитель может подать заявку самостоятельно или его могут номинировать ученики, их родители, коллеги или другие лица, которые считают педагога достойным награды.

Победитель премии получит год бесплатного обучения, поездку в Дубай на Global Education and Skills Forum 2020 и 250 тыс. гривен премии, сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте: http://globalteacherprize.org.ua

"Я призываю быть неравнодушными и номинировать учителей, которых вы считаете лучшими в своем деле. Часто действительно достойные учителя очень скромные и не могут выдвинуть себя на премию самостоятельно. Но талант и большой труд должны признаваться и вознаграждаться. Эта премия - это возможность сделать вашего лучшего учителя известным всей Украине", - отметила министр образования Лилия Гриневич.

Кроме призов для учителя, в этом году впервые предусмотрен дополнительный приз для школы, где работает победитель, - современная библиотека с удобными рабочими местами и компьютерным оборудованием.

В этом году лучшего учителя Украины выберут среди десяти финалистов. В экспертное жюри национальной премии вошли глава "Освитории" Зоя Литвин, телеведущая и куратор премии Наталья Мосейчук, инициатор и вдохновитель образовательного движения EdCamp в Украине Александр Элькин, заместитель министра образования и науки Вадим Карандий, победитель Global Teacher Prize Ukraine 2018 Александр Жук. Еще двух членой жюри назовут в ближайшее время.

Напомним, за два года в национальной премии Global Teacher Prize Ukraine приняли участие более 5000 учителей. Победитель 2017 - Пауль Пшеничка, учитель физики из Черновцов попал в рейтинг «100 самых влиятельных украинцев» журнала «Фокус» Победитель премии 2018 - преподаватель информатики из Запорожья Александр Жук, вошел в рейтинг «30 under 30» по версии Kyiv Post и в Топ-10 инноваторов Украины в рейтинге журнала «Фокус».