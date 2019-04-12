Второй хулиган, участвовавший в погроме электрички, получил условный срок

Суд приговорил к 2 годам лишения свободы еще одного хулигана, напавшего на городскую электричку летом 2018 года. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Обвиняемый - житель Киева Даниил Бусель признал свою вину и заключил соглашение с прокуратурой. В начале апреля суд утвердил сделку и назначил хулигану согласованное наказание в виде 2 лет тюрьмы с испытательным сроком в 2 года.

Это второй приговор по делу о нападении на электричку: в феврале суд приговорил к 2 годам тюрьмы условно уроженца Санкт-Петербурга (Россия), гражданина Украины Леонида Никитюка.

Напомним, 30 июля 2018 года примерно 15 неизвестных забросали камнями и разрисовали городскую электричку в Киеве. Они остановили подвижной состав городской электрички на перегоне между железнодорожными станциями "Сырец" и "Вышгородская" и начали обрисовывать вагоны краской из баллончиков. В ответ на замечания пассажиров хулиганы начали бросать камни в окна электропоезда, в результате чего разбили их, а также нанесли телесные повреждения одному из пассажиров. Проникнув в поезд, хулиганы распылили в вагонах слезоточивый газ, в результате нападения постарадал один человек.