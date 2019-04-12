В субботу, 13 апреля, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +9…+11 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+7 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0…-2 градуса, днем +7…+13 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем -1…+4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только ночью в Сумской области местами небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +7…+14 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, только в Винницкой и Черкасской областях без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +8…+15 градусов, в Днепропетровской области до +17 градусов.

На востоке Украины облачно, дождь, местами гроза, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +13…+18 градусов.

На юге Украины облачно, небольшие, в Одесской и Николаевской областях умеренные дожди, местами грозы, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +11…+17 градусов.

В Крыму облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+17 градусов.