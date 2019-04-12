Митрополит Епифаний: мы гордимся, когда нас называют бандеровцами

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний убежден, что украинцы гордятся, когда их называют потомками героя украинского национального освободительного движения Степана Бандеры.

Об этом он заявил во время посещения Львовского национального аграрного университета, выпускником которого был Бандера, сообщается на сайте ПЦУ.

"История университета показывает, что среди его выпускников было много тех, которые на самом деле не словом, а делом, любили свою украинскую землю и её народ. В их числе следует отметить и вспомнить гения украинского национального и нациесозидающего духа Степана Бандеру. Он является славным выпускником именно вашего университета. И когда нас называют бандеровцами, то мы этим гордимся", - сказал Епифаний.

"Для некоторых такое наименование является ругательным, но для нас это честь. Потому что наша земля родила таких славных героев, которые когда-то говорили, что придет время и один будет говорить «Слава Украине!», А миллионы - отвечать «Героям Слава!». Мы с вами дождались этого времени, поэтому - должны радоваться, что являемся наследниками наших героев и имеем возможность понять и продолжать то, что они наметили", - добавил Митрополит.

В завершение своего выступления Блаженнейший Владыка пожелал вузу, его профессорско-преподавательскому составу и студентам процветания, успеха и образовательных достижений на благо Украины.

"Надеюсь, что у университета будет славное будущее. Потому что из этих стен выходят высококвалифицированные специалисты, которые любят свою родную землю и будут работать для развития и укрепления нашего Украинского государства и нашей Украинской Православной Церкви", - добавил Епифаний.

Напомним, 2019 год во Львовской области объявлен годом Степана Бандеры и Организации украинских националистов. в этом году исполняется 110 лет со дня рождения лидера украинского национального движения.