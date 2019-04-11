Киевсовет одобрил создание экопарка на Осокорках

Киевсовет принял проект решения о создании ландшафтного заказника "Осокорковские луга".

Об этом сообщает "Киевская команда", глава которой Сергей Гусовский является соавтором проекта.

Заказник площадью 148 гектаров создали южнее озера Тягле и улицы Коллекторной в Дарницком районе, вблизи территорий, которые раньше по инициативе активистов освободили от масштабной застройки.

Территория заказника расположена вдоль Днепровского экологического коридора, богатого на растительность и животных, которые занесены в Красную книгу.

Это участок вблизи территорий, на которых застройщик хотел построить ЖК "Патриотика на озерах".

31 января Киевский городской совет поддержал во втором чтении решение о расторжении договора аренды с застройщиком зеленой зоны на Осокорках - компанией "Контактбудсервис".

В конце февраля 2019 года стало известно, что СБУ проводит расследование по факту начала строительства на Осокорках ЖК "Патриотика на озерах".