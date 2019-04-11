Институт нацпамяти считает необходимым основать День свободы совести и вероисповедания

Институт национальной памяти поддержал инициативу основать День свободы совести и вероисповедания. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Это идею выдвинул Совет религиозных объединений, для того, чтобы почтить память верующих, пострадавших за свои религиозные убеждения в Украине во времена тоталитарных режимов и в начале XX века.

"Лучше говорить не о дне памяти жертв, преследуемых по религиозному признаку, а все же о дне свободы совести, чтобы таким образом одновременно вспоминать тех, благодаря кому эта свобода стала возможной. Чтобы вспоминать жертв, преследуемых по религиозному признаку, но вместе с тем и показывать их победу и значимость для государства этой одной из базовых демократических свобод", - отметил Вятрович.

Он подчеркнул, что Институт национальной памяти поддерживает такую инициативу Совета религиозных объединений. Также он выразил уверенность, что будущее обсуждение выбора даты для Дня свободы совести и вероисповедания станет поводом для интересной общественной дискуссии.

Вятрович отметил, что лично ему импонирует предложение остановиться на дате принятия закона о свободе совести. Действующий закон "О свободе совести и религиозных организациях" был принят Верховной Радой УССР 23 апреля 1991 года.

После принятия в него был внесен ряд изменений, последнее из которых внесено Верховной Радой 17 января 2019 года (о закреплении права религиозной общины менять конфессиональную принадлежность).

Напомним, 11 марта сообщалось, что Институт национальной памяти инициирует пересмотр дат основания городов Днепра и Павлограда. Владимир Вятрович утверждает, что оба города имеют более давнюю, казацкую историю. Также он отметил, Павлоград и Днепр - лишь примеры. Кроме них есть Одесса, которая имеет гораздо более давнюю историю, чем конец 18 века.