С начала суток на Донбассе ранены трое военных

Трое украинских военнослужащих получили ранения сегодня в ходе операции Объединенных сил. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Александр Мотузянык.

"С начала текущих суток вследствие вражеского огня трое украинских военных получили ранения", - сказал он. Пострадавшие доставлены в медучреждения.

Потери противника уточняются.

По состоянию на 12.00 зафиксировано уже шесть обстрелов, два из которых - с применением минометов. Зафиксирован один обстрел ночью, в 1:50, вблизи Водяного; вторая провокация произошла около 07.00 утра на подступах к Катериновке - здесь враг выпустил шесть мин 82 калибра со стороны н.п. Молодежное.

В 07.20 российско-оккупационные войска нанесли мощный огонь в сторону защитников Павлополя. Бой длился почти два с половиной часа, противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины открыли плотных огонь из дежурных огневых средств.

С 09.20 до 10.00 зафиксировано два прицельных обстрела в районе Авдеевки.

Напомним, накануне в зоне ООС получили ранения двое военных, боевики совершили 9 обстрелов, три из них - с применением тяжелого вооружения.