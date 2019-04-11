Больше половины украинцев ждут улучшения в Украине после выборов , - опрос

52% украинцев надеются, что в результате президентских выборов ситуация в стране скорее улучшится, при этом после первого тура выборов позитивные ожидания украинских граждан увеличились почти в 1,5 раза. Об этом указано на сайте социологической группы "Рейтинг", которая провела мониторинг электоральных настроений украинцев.

Согласно данным социологической группы, 25% украинцев ожидают, что ситуация в стране после выборов президента не изменится, 16% затруднились ответить, еще 7% ожидают ухудшения ситуации.

Среди тех, кто больше всего верит в оптимистичный сценарий развития событий, - жители юга Украины, молодежь, а также избиратели кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Около 55% респондентов заявили социологам, что сейчас Украина движется в неправильном направлении, 30% придерживаются противоположного мнения.

83% опрошенных считают, что Украине нужны радикальные изменения. 7% думают, что лучше было так, как раньше, 6% хотят, чтобы стране в результате президентских выборов лишь бы не было хуже и только 4% затруднились ответить.

Опрос проводили 5-10 апреля 2019 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов, личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования составила не более 1,8%.

Напомним, по данным социологов проводивших Национальный экзит-полл 31 марта, за кандидата Зеленского проголосовало большинство молодых. Процент избирателей 18-29 лет составил 57%, за Порошенко - 14%.