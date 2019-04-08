Зеленский среди молодежи 18-29 лет набрал почти 60%, - опрос

"Если бы только молодые избиратели принимали участие в выборах, все закончилось бы в один тур".

Социологи, которые проводили Национальный экзит-полл 31 марта, опубликовали подробный отчет о структуре электората кандидатов.

Анализ данных, собранных социологами, показал, что среди проголосовавших за Владимира Зеленского, больше всего граждан в возрасте от 18 до 39 лет, а за Петра Порошенко - в возрасте от 50 лет.

По словам заместителя директора Центра Разумкова Михаила Мищенко, в выборах 31 марта приняли участие 40% всех избирателей в возрасте 18-29 лет, 65% - 30-39 лет, 71% - 40-49 лет, 73% - 50-59 лет и 70% - от 60 лет.

По сравнению с выборами 2014 года активность молодежи снизилась на 6 пунктов, а активность наиболее возрастной группы выросла на 15 пунктов до 70%.

"Если бы только молодые избиратели в возрасте 18-29 лет принимали участие в выборах, то все закончилось бы в один тур. Зеленский набирает 57% среди молодежи до 30 лет. На втором месте Порошенко - 14%, на третьем Тимошенко - 7%", - сообщила директор "Деминициатив" Ирина Бекешкина.

В то же время, учитывая невысокую явку самой молодой возрастной группы, в структуре электората Зеленского больше всего людей в возрасте от 30 до 39 лет, а у Порошенко - от 60 лет.

"По возрасту: у Зеленского в возрастной группе 18-29 лет - 25%, 30-39 лет - 28%, 40-49 лет - 21%, 50-59 лет - 15%, от 60 лет - 12%.У Порошенко: 18-29 лет - 11%, 30-39 лет - 18%, 40-49 лет - 19%, 50-59 лет - 22%,старше 60 лет - 30%", - сообщила эксперт КМИС Светалана Хутка.

Социологи сообщили, что среди проголосовавших за Порошенко - 46% людей с высшим образованием, у Зеленского таких меньше.

Среди избирателей и Зеленского, и Порошенко больше всего жителей городов, при этом Зеленский опередил Порошенко в больших городах с населением от 50 тыс. жителей, в том числе в областных центрах.

"По региональному признаку среди избирателей Зеленского жители западного и центрального региона составляют 52%, а юга и востока - 48%.У Порошенко среди избирателей значительно больше жителей запада и центра - 77%, и только 23% - это жители югаи востока", - сообщил Мищенко.

Среди других кандидатов, за Юрия Бойко проголосовало больше всего граждан в возрастной группе старше 60 лет (51%), Олега Ляшко и Юлию Тимошенко - жителей сельской местности (62% и 43% соответственно).

У Анатолия Гриценко 43% избирателей с высшим образованием, у Руслана Кошулинского - 40%, в то время как у Ляшко - только 12%.

Социологи также сообщили, что, по данным опросов,проведенных до первого тура выборов, во втором туре среди избирателей Тимошенко за Зеленского готовы проголосовать 41%,за Порошенко 10%, среди сторонников Бойко - за Зеленского 35%, за Порошенко 2%, среди избирателей Гриценко - за Зеленского 25%, за Порошенко 19%, а среди голосовавших за Ляшко готовы отдать голос Зеленскому 32%, Порошенко - 16%.

Полные данные доступны на сайте "Деминициатив".

"Деминициативы", КМИС и Центр Разумкова во втором туре также проведут exit-poll на около 400 участках во всех регионах.

Первые результаты по состоянию на 18:00 они презентуют в 20:00, а окончательные - в 22:00 21 апреля.

Напомним, 31 марта в Украине прошел первый тур выборов Президента. 7 апреля Центральная избирательная комиссия объявила окончательные результаты. Явка составила 63,53%. В голосовании приняли участие 18 893 864 избирателей. 22 600 бюллетенейпризнаны недействительными. Во второй тур вышли Владимир Зеленский с результатом 30,24% и действующий президент Петр Порошенко с 15,95%.